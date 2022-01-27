Известно, что среди новых пациентов – 4 847 детей и 797 медиков. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 154 человек. В то же время выздоровели – 5 237 человек.

​Важно Вакцинация тремя дозами защищает от тяжелых последствий Омикрона

Показатель госпитализаций стабилен уже второй день подряд – в больницах с инфекцией находятся 3 016 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки

Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве.

  • Киев – 2012;
  • Винницкая область – 1 512;
  • Волынская область – 544;
  • Днепропетровская область – 1 270;
  • Донецкая область – 1 348;
  • Житомирская область – 2 467;
  • Закарпатская область – 855;
  • Запорожская область – 523;
  • Ивано-Франковская область – 2 862;
  • Киевская область – 980;
  • Кировоградская область – 186;
  • Луганская область – 513;
  • Львовская область – 2 696;
  • Николаевская область – 616;
  • Одесская область – 1 939;
  • Полтавская область – 903;
  • Ровненская область – 1 424;
  • Сумская область – 1 909;
  • Тернопольская область – 1 597;
  • Харьковская область – 1 593;
  • Херсонская область – 670;
  • Хмельницкая область – 1 391;
  • Черкасская область – 700;
  • Черновицкая область – 1 085;
  • Черниговская область – 798.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как диагностировали коронавирус за сутки

За это время в Украине провели 164 734 тестирования на коронавирус тремя методами. В частности осуществили 94 996 исследований методом ПЦР и 7 288 исследований методом ИФА. Кроме этого, в стране использовали еще 62 450 экспресс-тестов на антиген.

Сколько всего украинцев заболели COVID-19

По состоянию на 27 января в Украине обнаружили 3 946 202 больных COVID-19. 3 601 952 пациента уже выздоровели. Но, к сожалению, от болезни умерли по меньшей мере 99 738 украинцев. Всего провели 17 756 198 ПЦР-тестов.


Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала