Известно, что среди новых пациентов – 4 847 детей и 797 медиков. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 154 человек. В то же время выздоровели – 5 237 человек.
Важно Вакцинация тремя дозами защищает от тяжелых последствий Омикрона
Показатель госпитализаций стабилен уже второй день подряд – в больницах с инфекцией находятся 3 016 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки
Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве.
- Киев – 2012;
- Винницкая область – 1 512;
- Волынская область – 544;
- Днепропетровская область – 1 270;
- Донецкая область – 1 348;
- Житомирская область – 2 467;
- Закарпатская область – 855;
- Запорожская область – 523;
- Ивано-Франковская область – 2 862;
- Киевская область – 980;
- Кировоградская область – 186;
- Луганская область – 513;
- Львовская область – 2 696;
- Николаевская область – 616;
- Одесская область – 1 939;
- Полтавская область – 903;
- Ровненская область – 1 424;
- Сумская область – 1 909;
- Тернопольская область – 1 597;
- Харьковская область – 1 593;
- Херсонская область – 670;
- Хмельницкая область – 1 391;
- Черкасская область – 700;
- Черновицкая область – 1 085;
- Черниговская область – 798.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как диагностировали коронавирус за сутки
За это время в Украине провели 164 734 тестирования на коронавирус тремя методами. В частности осуществили 94 996 исследований методом ПЦР и 7 288 исследований методом ИФА. Кроме этого, в стране использовали еще 62 450 экспресс-тестов на антиген.
Сколько всего украинцев заболели COVID-19По состоянию на 27 января в Украине обнаружили 3 946 202 больных COVID-19. 3 601 952 пациента уже выздоровели. Но, к сожалению, от болезни умерли по меньшей мере 99 738 украинцев. Всего провели 17 756 198 ПЦР-тестов.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала