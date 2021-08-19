За вступ України в ЄС виступають 64% українців: скільки бачать країну в НАТО

Європейська та євроатлантична інтеграція є домінувальним зовнішньополітичним вектором в Україні. За вступ в Євросоюз виступають 64% українців, у НАТО країну бачать 54%.

Про ставлення українців до можливого вступу в Євросоюз та НАТО, а також до проросійського вектора розвитку свідчать результати масштабного опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Рух у сторону НАТО та ЄС

Домінувальним зовнішньополітичним вектором в Україні є європейська та євроатлантична інтеграція. В усіх питаннях, які стосувалися поглядів щодо майбутнього України на міжнародній арені, не менше половини підтвердили свої прозахідні прагнення.

за вступ в ЄС виступають 64%,

у НАТО – 54%.

Залежність відповідей від віку та місця проживання

Найбільше тих, хто підтримує європейське майбутнє України, серед наймолодших опитаних (16 – 24 роки): 66% за вступ в НАТО, 75% – в ЄС.

Однак навіть і в найстарших категоріях не менше половини респондентів за рух України у західному напрямку.

Питання вступу до ЄС хоча і має регіональні відмінності, проте не так критично "розділяє" суспільство, як питання вступу до НАТО.

Загалом серед наймолодших (16 – 24 років), на відміну від старших, є тенденція до консолідації навколо проєвропейської ідеї України. Навіть на Сході, де більшість проти вступу в ЄС, серед молоді – більшість за, а саме 58%.



Ставлення українців до вступу в НАТО та ЄС / Інфографіка "Рейтингу"

Рівновіддаленість від Заходу та Росії

Водночас стійкою альтернативою європейської інтеграції є не стільки проросійський вектор, як запит на рівновіддаленість від Заходу та Росії – такий варіант обрали 35%.

Серед противників вступу до ЄС лише чверть за рух у напрямку Росії, інші – за самостійний розвиток.

У віковому розрізі найбільшими прихильниками рівновіддаленості є середнє покоління (25 – 50 років).

У східних областях запит на рівновіддаленість домінує над проєвропейським напрямком, а в західних – над проросійським.

Цікаво, що такий погляд на майбутній розвиток України не має різких регіональних залежностей.