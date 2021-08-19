За вступление Украины в ЕС выступают 64% украинцев: сколько видят страну в НАТО
Источник:"Рейтинг"
Европейская и евроатлантическая интеграция является доминирующим внешнеполитическим вектором в Украине. За вступление в Евросоюз выступают 64% украинцев, в НАТО страну видят 54%.
Об отношении украинцев к возможному вступлению в Евросоюз и НАТО, а также к пророссийскму вектору развития свидетельствуют результаты масштабного опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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Движение в сторону НАТО и ЕС
Доминирующим внешнеполитическим вектором в Украине является европейская и евроатлантическая интеграция. Во всех вопросах, касающихся взглядов относительно будущего Украины на международной арене, не менее половины подтвердили свои прозападные устремления.
- за вступление в ЕС выступают 64%,
- в НАТО – 54%.
Зависимость ответов от возраста и места проживания
- Больше всего тех, кто поддерживает европейское будущее Украины, среди молодых опрошенных (16 – 24 года): 66% за вступление в НАТО, 75% – в ЕС.
Однако даже в старших категориях не менее половины респондентов за движение Украины в западном направлении.
- Вопрос вступления в ЕС хотя и имеет региональные различия, однако не так критично "разделяет" общество, как вопрос вступления в НАТО.
В целом среди молодых (16 – 24 лет), в отличие от старших, тенденция к консолидации вокруг проевропейской идеи Украины. Даже на Востоке, где большинство против вступления в ЕС, среди молодежи – большинство за, а именно 58%.
Отношение украинцев к вступлению в НАТО и ЕС / Инфографика "Рейтинга"
Равноудаленность от Запада и России
В то же время устойчивой альтернативой европейской интеграции является не столько пророссийский вектор, как запрос на равноудаленность от Запада и России – такой вариант выбрали 35%.
- Среди противников вступления в ЕС лишь четверть за движение в направлении России, другие – за самостоятельное развитие.
- В возрастном разрезе крупнейшими сторонниками равноудаленности является среднее поколение (25 – 50 лет).
- В восточных областях запрос на равноудаленность доминирует над проевропейским направлением, а в западных – над пророссийским.
Интересно, что такой взгляд на будущее развитие Украины не имеет резких региональных зависимостей.
Что известно об опросеК 30-летию Независимости социологическая группа "Рейтинг" провела первое масштабное исследование с общей выборкой в 20 тысяч респондентов из всех областей, кроме временно оккупированных территорий Крым и Донбасса.
Опрашивали украинцев старше 16 лет с 20 июля по 9 августа 2021 года методом телефонного интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1,0%, по области – не более 4%.