За вступление Украины в ЕС выступают 64% украинцев: сколько видят страну в НАТО

Европейская и евроатлантическая интеграция является доминирующим внешнеполитическим вектором в Украине. За вступление в Евросоюз выступают 64% украинцев, в НАТО страну видят 54%.

Об отношении украинцев к возможному вступлению в Евросоюз и НАТО, а также к пророссийскму вектору развития свидетельствуют результаты масштабного опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Движение в сторону НАТО и ЕС

Доминирующим внешнеполитическим вектором в Украине является европейская и евроатлантическая интеграция. Во всех вопросах, касающихся взглядов относительно будущего Украины на международной арене, не менее половины подтвердили свои прозападные устремления.

за вступление в ЕС выступают 64%,

в НАТО – 54%.

Зависимость ответов от возраста и места проживания

Больше всего тех, кто поддерживает европейское будущее Украины, среди молодых опрошенных (16 – 24 года): 66% за вступление в НАТО, 75% – в ЕС.

Однако даже в старших категориях не менее половины респондентов за движение Украины в западном направлении.

Вопрос вступления в ЕС хотя и имеет региональные различия, однако не так критично "разделяет" общество, как вопрос вступления в НАТО.

В целом среди молодых (16 – 24 лет), в отличие от старших, тенденция к консолидации вокруг проевропейской идеи Украины. Даже на Востоке, где большинство против вступления в ЕС, среди молодежи – большинство за, а именно 58%.



Отношение украинцев к вступлению в НАТО и ЕС / Инфографика "Рейтинга"

Равноудаленность от Запада и России

В то же время устойчивой альтернативой европейской интеграции является не столько пророссийский вектор, как запрос на равноудаленность от Запада и России – такой вариант выбрали 35%.

Среди противников вступления в ЕС лишь четверть за движение в направлении России, другие – за самостоятельное развитие.

В возрастном разрезе крупнейшими сторонниками равноудаленности является среднее поколение (25 – 50 лет).

В восточных областях запрос на равноудаленность доминирует над проевропейским направлением, а в западных – над пророссийским.

Интересно, что такой взгляд на будущее развитие Украины не имеет резких региональных зависимостей.