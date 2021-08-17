Исключительно на русском говорят дома только 11% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины "Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины "Центра "Социальный мониторинг".

Кстати Родители из Киева придумали, как научить детей общаться на украинском языке: интересная идея

На каком языке украинцы говорят дома

31,9% – только на украинском;

27,1% – и на русском, и на украинском одинаково часто;

15,8% – преимущественно на украинском;

13,6% – преимущественно на русском;

11,3% – исключительно на русском;

0,3% – на другом языке.

На каком языке хотели бы смотреть телевидение

Более 35% опрошенных ответили, что хотели бы смотреть телевизионные программы и на русском, и на украинском. Говорится о выпусках новостей, фильмах, концертах, спортивных трансляциях и тому подобное. В то же время 24,5% хотят смотреть их только на украинском, 17,3% – преимущественно на украинском, а 11,6% – преимущественно на русском. Только на русском – 8,9%, в 0,2% – на другом языке.

К слову, 93% отметили, что смотрят украинские телевизионные каналы, 12,5% – российские, 3,9% – каналы других стран.

На каком языке стремятся читать книги и журналы

Кроме того, треть украинцев стремится читать любимые печатные издания на русском и украинском, 23,5% – только на украинском, 10,7% – только на русском,

Обратите внимание! Опрос проводился с 2 по 11 августа 2021 года. В нем приняли участие 3012 респондентов. Метод сбора информации – личное интервью по месту жительства респондента, стандартное отклонение – 1,1 – 1,9%.