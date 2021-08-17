Исключительно на русском говорят дома только 11% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины "Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины "Центра "Социальный мониторинг".
Кстати Родители из Киева придумали, как научить детей общаться на украинском языке: интересная идея
На каком языке украинцы говорят дома
- 31,9% – только на украинском;
- 27,1% – и на русском, и на украинском одинаково часто;
- 15,8% – преимущественно на украинском;
- 13,6% – преимущественно на русском;
- 11,3% – исключительно на русском;
- 0,3% – на другом языке.
На каком языке хотели бы смотреть телевидение
Более 35% опрошенных ответили, что хотели бы смотреть телевизионные программы и на русском, и на украинском. Говорится о выпусках новостей, фильмах, концертах, спортивных трансляциях и тому подобное. В то же время 24,5% хотят смотреть их только на украинском, 17,3% – преимущественно на украинском, а 11,6% – преимущественно на русском. Только на русском – 8,9%, в 0,2% – на другом языке.
К слову, 93% отметили, что смотрят украинские телевизионные каналы, 12,5% – российские, 3,9% – каналы других стран.
На каком языке стремятся читать книги и журналы
Кроме того, треть украинцев стремится читать любимые печатные издания на русском и украинском, 23,5% – только на украинском, 10,7% – только на русском,