Про ставлення українців до можливого вступу в Євросоюз та НАТО, а також до проросійського вектора розвитку свідчать результати масштабного опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
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Рух у сторону НАТО та ЄС
Домінувальним зовнішньополітичним вектором в Україні є європейська та євроатлантична інтеграція. В усіх питаннях, які стосувалися поглядів щодо майбутнього України на міжнародній арені, не менше половини підтвердили свої прозахідні прагнення.
- за вступ в ЄС виступають 64%,
- у НАТО – 54%.
Залежність відповідей від віку та місця проживання
- Найбільше тих, хто підтримує європейське майбутнє України, серед наймолодших опитаних (16 – 24 роки): 66% за вступ в НАТО, 75% – в ЄС.
Однак навіть і в найстарших категоріях не менше половини респондентів за рух України у західному напрямку.
- Питання вступу до ЄС хоча і має регіональні відмінності, проте не так критично "розділяє" суспільство, як питання вступу до НАТО.
Загалом серед наймолодших (16 – 24 років), на відміну від старших, є тенденція до консолідації навколо проєвропейської ідеї України. Навіть на Сході, де більшість проти вступу в ЄС, серед молоді – більшість за, а саме 58%.
Ставлення українців до вступу в НАТО та ЄС / Інфографіка "Рейтингу"
Рівновіддаленість від Заходу та Росії
Водночас стійкою альтернативою європейської інтеграції є не стільки проросійський вектор, як запит на рівновіддаленість від Заходу та Росії – такий варіант обрали 35%.
- Серед противників вступу до ЄС лише чверть за рух у напрямку Росії, інші – за самостійний розвиток.
- У віковому розрізі найбільшими прихильниками рівновіддаленості є середнє покоління (25 – 50 років).
- У східних областях запит на рівновіддаленість домінує над проєвропейським напрямком, а в західних – над проросійським.
Цікаво, що такий погляд на майбутній розвиток України не має різких регіональних залежностей.
Що відомо про опитуванняДо 30-ліття Незалежності соціологічна група "Рейтинг" провела перше масштабне дослідження з загальною вибіркою у 20 тисяч респондентів з усіх областей, окрім тимчасово окупованих територій Крим та Донбасу.
Опитували українців віком від 16 років з 20 липня по 9 серпня 2021 року методом телефонного інтерв'ю. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%.