В Україні залишаються не лише через заборону виїзду: як спонукати людей повернутися з-за кордону

Колишній радник МВС Вадим Денисенко запропонував не випускати чоловіків за кордон навіть після того, як закінчиться війна. Мовляв, "ми не збережемося як нація". Та якщо обмеження таки знімуть, то певна кількість людей все ж таки вирішить будувати свою долю за межами України.

Це можу бути масово, однак є певні нюанси. Про це 24 Каналу заявив юрист Іван Карнаух. Зазначимо, що в ефірі національного телемарафону Денисенко зазначив, що слово "заборона" – дуже жорстке, тож треба говорити про "обмеження".

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"Велика кількість людей, які нині залишаються в Україні, вони не лише залишаються в цій країні у зв'язку із заборонами", – наголосив юрист.

Адже є певні категорії українців, які знайшли можливість реалізовувати свої цілі та будувати економічні плани у межах держави. А також – активно брати участь у її розбудові.

Натомість деякі категорії громадян України не мають такої можливості. Зокрема, мовиться про людей похилого віку. Однак у будь-якому випадку, якщо відкриють кордони, то усі з України, переконаний юрист, не поїдуть.

Тут прослідковується певна маніпуляція, оскільки такі побоювання, що люди будуть тікати з країни після того, як буде відкритий кордон, вони не мають такий реалістичний характер,

– вважає Іван Карнаух.

Тобто, люди можуть масово поїхати з України, але не на 100%. Однак, можуть бути методи, за допомогою яких держава може спонукати людей брати активну участь у відбудові України.

Що відомо про заяву Денисенка: дивіться відео

Як держава може спонукати громадян залишатися в Україні

Юрист припустив, що це можуть бути доступні кредити для відбудови власного житла та доступні іпотечні програми, програми для народження дітей в нових родинах, дотації та певні пільги для бізнесу. Мовитися також може про зниження чи скасування податків на період відбудови для таких сфер, які займаються будівництвом. Зокрема, приватних будинків та об'єктів комерційної нерухомості.

Тоді б це спонукало не лише іноземних інвесторів та партнерів вкладати свої капітали в Україну, але й українців – залишатися в Україні та брати активну участь у її відбудові.

"Такі заохочення мали б більший економічний результат, ніж тримання цієї заборони на виїзд за кордон навіть після завершення війни", – наголосив Карнаух.

Заява Денисенка: головне