В Украине остаются не только из-за запрета выезда: как побуждать людей вернуться из-за границы

Бывший советник МВД Вадим Денисенко предложил не выпускать мужчин за границу даже после окончания войны. Мол, "мы не сохранимся как нация". Но если ограничения таки снимут, то определенное количество людей все же решит строить свою судьбу за пределами Украины.

Это может быть массово, но есть определенные нюансы. Об этом 24 Каналу заявил юрист Иван Карнаух. Отметим, что в эфире национального телемарафона Денисенко отметил, что слово "запрет" – очень жесткое, поэтому нужно говорить об "ограничении".

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"Большое количество людей, которые в настоящее время остаются в Украине, они не только остаются в этой стране в связи с запретами", – подчеркнул юрист.

Есть определенные категории украинцев, которые нашли возможность реализовывать свои цели и строить экономические планы в пределах государства. А также – активно участвовать в его развитии.

В то же время, некоторые категории граждан Украины не имеют такой возможности. В частности, говорится о людях пожилого возраста. Однако в любом случае, если откроют границы, то все из Украины, уверен юрист, не уедут.

Здесь прослеживается определенная манипуляция, поскольку такие опасения, что люди будут убегать из страны после того, как будут открыты границы, они не носят такой реалистичный характер,

– считает Иван Карнаух.

То есть люди могут массово уехать из Украины, но не на 100%. Однако могут быть методы, с помощью которых государство может побуждать людей активно участвовать в восстановлении Украины.

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Как государство может побуждать граждан оставаться в Украине

Юрист предположил, что это могут быть доступные кредиты для восстановления собственного жилья и доступные ипотечные программы, программы для рождения детей в новых семьях, дотации и некоторые льготы для бизнеса. Речь также может быть о снижении или отмене налогов на период восстановления для таких сфер, занимающихся строительством. В частности, частных домов и объектов коммерческой недвижимости.

Тогда бы это побудило не только иностранных инвесторов и партнеров вкладывать свои капиталы в Украину, но и украинцев оставаться в Украине и активно участвовать в ее восстановлении.

"Такие поощрения имели бы больший экономический результат, чем соблюдение этого запрета на выезд за границу даже после завершения войны", – подчеркнул Карнаух.

Заявление Денисенко: главное