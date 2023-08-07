Да, авторы материала нашли информацию, что парень учится в Вене. Кроме того, он ведет свой канал на ютубе, где выкладывает видео на русском.
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Как живет сын экс-нардепа Денисенко
После резонансного сообщения Вадима Денисенко журналисты выяснили, что его сын Андрей в течение 2022 и 2023 годов активно путешествовал и вел русскоязычный блог о путешествиях на платформе ютуб. В частности, он посетил такие страны, как Испания, Финляндия, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия.
Сын Вадима Денисенко Андрей учится за границей / Фото из социальных сетей Андрея Денисенко
После скандала парень скрыл все видео из своего канала. Однако превью видеороликов все еще доступны в кэше гуглу. Кроме того, некоторые видеоролики можно найти на сервисе Rutube, российском аналоге ютуба.
Сын экс-нардепа Денисенко снимает видео на ютуб на русском / Фото ZAXID.NET
Из открытых источников журналисты узнали, что Андрей Денисенко родился 22 сентября 2004 года. То есть вскоре ему исполнится 19 лет.
В своих соцсетях Андрей Денисенко указал, что учится в Венском университете в Австрии.
Что известно о скандале с Вадимом Денисенко
- Бывший народный депутат Вадим Денисенко 6 августа выложил в сеть скандальный пост о выезде мужчин за границу после победы нашей страны в войне. В частности, он заявил, что нашим мужчинам нужно запретить уезжать еще "минимум на 3 года".
- Свою позицию он объяснил тем, что наше государство якобы "не сохранится как нация", если после войны открыть границы. По его мнению, в случае открытия границ Украина якобы потеряет еще миллион человек.
- Большинство украинцев возмущены словами Денисенко. Они отмечают, что такое решение было бы неконституционным, нарушающим базовые права человека и является аналогом "крепостного права".
- Также отреагировали на пост мужчины и в министерстве внутренних дел нашего государства. Там подчеркнули, что это личное мнение Денисенко и она не отражает позицию МВД по этому вопросу.