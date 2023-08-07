Да, авторы материала нашли информацию, что парень учится в Вене. Кроме того, он ведет свой канал на ютубе, где выкладывает видео на русском.

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Как живет сын экс-нардепа Денисенко

После резонансного сообщения Вадима Денисенко журналисты выяснили, что его сын Андрей в течение 2022 и 2023 годов активно путешествовал и вел русскоязычный блог о путешествиях на платформе ютуб. В частности, он посетил такие страны, как Испания, Финляндия, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия.



Сын Вадима Денисенко Андрей учится за границей / Фото из социальных сетей Андрея Денисенко

После скандала парень скрыл все видео из своего канала. Однако превью видеороликов все еще доступны в кэше гуглу. Кроме того, некоторые видеоролики можно найти на сервисе Rutube, российском аналоге ютуба.

Сын экс-нардепа Денисенко снимает видео на ютуб на русском / Фото ZAXID.NET

Из открытых источников журналисты узнали, что Андрей Денисенко родился 22 сентября 2004 года. То есть вскоре ему исполнится 19 лет.

В своих соцсетях Андрей Денисенко указал, что учится в Венском университете в Австрии.

Что известно о скандале с Вадимом Денисенко