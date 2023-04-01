Об этом 24 Каналу рассказал Вадим Денисенко – исполнительный директор Украинского института будущего. По его словам, есть ряд факторов, влияющих на ускорение возвращения украинцев на родину.

Смотрите также Царь и гетман: психолог объяснил разницу отношения к власти россиян и украинцев

Почему украинцы не возвращаются

Вадим Денисенко сообщил, что сейчас за границей находится примерно 7 миллионов украинцев

Вернутся примерно 3,5 миллиона человек при оптимистическом сценарии,

– подчеркнул он.

По его мнению, люди пока не готовы возвращаться домой, учитывая три фактора. На первом месте – безопасность.

"Но кроме него, это вопрос работы, это вопрос, как бы это странно ни было, но коррупции, потому что коррупция – это будущее в этой стране или нет", – отметил он.

Денисенко рассказал, что третий фактор – будущее для детей. Впрочем, самым приоритетным остается окончание войны в Украине.

Изменения будут

Вадим Денисенко отметил, что вопрос детей важен особенно в такие сложные времена.

"Лишь 16% опрошенных говорят, что дети точно должны учиться на территории Украины. 33% говорят обратное", – подчеркнул он.

По его мнению, эти результаты – своеобразный приговор украинскому образованию, которое нужно реформировать.

Поэтому, прежде всего, нужно решать проблемы, касающиеся среднего и высшего образования, чтобы украинские дети скорее возвращались в родную страну.

Изменения в системе украинского образования: основное