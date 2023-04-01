Об этом 24 Каналу рассказал Вадим Денисенко – исполнительный директор Украинского института будущего. По его словам, есть ряд факторов, влияющих на ускорение возвращения украинцев на родину.
Смотрите также Царь и гетман: психолог объяснил разницу отношения к власти россиян и украинцев
Почему украинцы не возвращаются
Вадим Денисенко сообщил, что сейчас за границей находится примерно 7 миллионов украинцев
Вернутся примерно 3,5 миллиона человек при оптимистическом сценарии,
– подчеркнул он.
По его мнению, люди пока не готовы возвращаться домой, учитывая три фактора. На первом месте – безопасность.
"Но кроме него, это вопрос работы, это вопрос, как бы это странно ни было, но коррупции, потому что коррупция – это будущее в этой стране или нет", – отметил он.
Денисенко рассказал, что третий фактор – будущее для детей. Впрочем, самым приоритетным остается окончание войны в Украине.
Изменения будут
Вадим Денисенко отметил, что вопрос детей важен особенно в такие сложные времена.
"Лишь 16% опрошенных говорят, что дети точно должны учиться на территории Украины. 33% говорят обратное", – подчеркнул он.
По его мнению, эти результаты – своеобразный приговор украинскому образованию, которое нужно реформировать.
Поэтому, прежде всего, нужно решать проблемы, касающиеся среднего и высшего образования, чтобы украинские дети скорее возвращались в родную страну.
Изменения в системе украинского образования: основное
- Верховная Рада уволила Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. Его считали одним из самых скандальных руководителей МОН.
- Новым министром образования и науки стал Оксен Лисовой. Он является ученым и директор Малой академии наук (МАН). Отец новоназначенного министра Василий Лесной был философом, правозащитником и диссидентом, за что его советские власти отправили в Сибирь.
- Он уже сделал заявление о том, что Минобразования планирует снизить нагрузку на украинских школьников, которые сейчас получают образование за границей