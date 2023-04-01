Про це 24 Каналу розповів Вадим Денисенко – виконавчий директор Українського інституту майбутнього. За його словами, є низка факторів, які впливають на прискорення повернення українців на батьківщину.

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Чому українці не повертаються

Вадим Денисенко повідомив, зараз за кордоном перебуває приблизно 7 мільйонів українців

Повернеться приблизно 3,5 мільйони людей за оптимістичного сценарію,

– підкреслив він.

На його думку, люди поки що не готові повертатися додому з огляду на три фактори. На першому місці – безпека.

"Але крім нього, це питання роботи, це питання, як би це дивно не було, але корупції, тому що корупція – це є майбутнє в цій країні чи немає", – зазначив він.

Денисенко розповів, що третій чинник – майбутнє для дітей. Втім, найпріоритетнішим все ж залишається закінчення війни в Україні.

Зміни будуть

Вадим Денисенко зауважив, що питання дітей є важливим особливо в такі складні часи.

"Лише 16% опитаних говорять, що діти точно мають вчитися на території України. 33% говорить протилежне", – наголосив він.

На його думку, ці результати – своєрідний вирок українській освіті, яку треба реформувати.

Тож першочергово потрібно розв'язувати проблеми, які стосуються середньої та вищої освіти, щоб українські діти скоріше поверталися в рідну країну.

Зміни в системі української освіти: основне