Про це 24 Каналу розповів Дмитро Попов – кандидат психологічних наук. За його словами, російський народ любить спостерігати на так званим "царем".
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Постать Соловйова
Дмитро Попов пояснив, що сама поведінка пропагандиста Соловйова – це демонстрація своєї величності, авторитету.
Окрім цього, він себе бачить як альфа-самець у френчі.
"Це військова уніформа, яка була популярна в післявоєнному Радянському Союзу, коли всі військові знаки були зрізані та люди ходили в таких френчах", – наголосив він.
За його словами, саме таке вбрання ніби-то вдало поєднується із суворим поглядом, відвертою маскулінністю.
Це теж намагання додати до своїх слів, які у більшості є хибними, якоїсь впевненості,
– переконаний Попов.
На його думку, самі ж росіяни чудово таку уявну впевненість і зчитують.
Дмитро Попов розказав, чому росіяни вірять словам пропагандиста Соловйова: дивіться відео
Чим відрізняються українці і росіяни
Дмитро Попов розказав, що російська спільнота дуже полюбляє альфа-самців, українська – ні.
"Царі, які були і є на Росії, дуже схвалені російським суспільством. В Україні – гетьмани", – зауважив він.
За його словами, гетьман – це голова, який має як опору Козацьку раду або Верховну Раду у сьогоднішньому вигляді.
У Росії цар – це голова, а всі інші – це ті, хто мають підтакувати та погоджуватися з царем. У цьому і є відмінність,
– підкреслив він.
На його думку, Соловйов – це і є альфа-самець, цар у пропаганді, думка якого є остаточною та не може піддаватися сумнівам.
Скандальні заяви російських пропагандистів
- Маргарита Сімоньян на шоу Соловйова відзначилася "геніальною" ідеєю. Вона запропонувала "купити" українські землі за заморожені в Європі активи.
- Сєргєй Мардан нервово відреагував на новину про те, що МКС в Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Пропагандист образливо назвав українських політиків і заявив, що вони "8 років носилися в соцмережах із Гаагою, як дурень з писаною торбою".
- Затята російська пропагандистка Скабєєва зчинила ґвалт через те, що українські бійці на фронті їдять сало.