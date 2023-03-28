Таку "ідею" вона озвучила на шоу кремлівського пропагандиста Владіміра Соловйова. Окрім того, вони цинічно заявили, що "Росія підняла європейські цінності", повідомляє 24 Канал.

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Купити українські землі за 300 мільярдів

На своєму шоу Соловйов цілком серйозно почав говорити, що лише у Росії "є повага до людини та її прав". Інші ж країни, на його думку, про такі цінності забули. Ба більше, він навіть почав стверджувати, що росіяни ще й "високо підняли європейські цінності".

Пропагандистка Маргарита Сімоньян підтримала цей "виступ" й відзначилася "геніальною" ідеєю. Вона запропонувала "купити" українські землі за заморожені в Європі активи.

Сімоньян пропонує за 300 мільярдів доларів, які нині арештовані, купити ті регіони України, які "хочуть бути з Росією".

Це принципово – нам потрібні ті, хто хоче бути з нами. Львів нам не потрібен. А ось люди, які хочуть бути з нами на своїй землі, ці гроші відправлять Україні нібито за них. Вони це називатимуть репараціями, а ми це назвемо покупками,

– цинічно заявила Симоньян.

Звісно, кремлівські посіпаки не змогли обійтися без погроз про "могутність Росії". І взагалі – вони можуть "випустити" тисячі танків й мільйони снарядів, бо "час на жарти закінчився".

Сімоньян пропонує "купити Україну": дивіться відео

Проте "жити з Росією" українці не хочуть – це є лише у хворих фантазіях пропагандистів. На тимчасово окупованих територіях люди продовжують протистояти ворогові, демонструючи проукраїнську позицію. До прикладу, 10 березня відбувся флешмоб від руху спротиву "Жовта стрічка". Тисячі українців, навіть у Криму, взяли участь у ньому.

Зазначимо, що у Криму партизанський рух веде активну роботу, аби півострів скоріше деокупували. Зокрема, проводять розвідку на аеродромах та встановлюють українські прапори.

У російської пропаганди їде дах