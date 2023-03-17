Партизани поділилися кадрами з розвідки й відзначили, що вже не вперше приділяють увагу цьому аеродрому. Це і не дивно, адже його активно використовують росіяни у війні проти України.

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Які результати розвідки

Не вперше ми звертаємо увагу на військовий аеродром Саки, що розміщується у Криму. Цей аеродром активно використовується рашистами як плацдарм для вбивства українців та громадянської інфраструктури, тому не можна залишати його безкарним,

– йдеться в повідомленні.

Партизани поки що не повідомляють результатів розвідувальної роботи на аеродромі. Проте "Атеш" опублікував кадри з аеродрому.

Розвідка в Саках / Фото "Атеш"

Партизани не вперше проводять розвідку на аеродромі

Днями в "Атеш" заявили, що на тлі тих подій, які відбуватимуться в майбутньому, важливо знати все про аеродром, який використовують росіяни. Тому вони провели розвідку. Біля аеродрому розташовані 4 висотки, 1 з яких – військовий гуртожиток. Вахтерів у ньому немає, але всі мешканці знають одне одного.

На аеродром є 2 входи. Один із них на кілька десятків метрів від гуртожитку. Однак жодне вікно з багатоповерхівок поруч не виходить на аеродром. Охорона аеродрому, за їхніми словами, на низькому рівні.