До флешмобу долучилися всі 24 області України, АР Крим, Київ та Севастополь. Тисячі людей підтримали проєкт у дописах та історіях, передає 24 Канал.

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Як відбувався флешмоб

У флешмобі взяли участь музиканти, актори, спортсмени, лідери думок та навіть працівники української антарктичної станції "Академік Вернадський". Рух спротиву "Жовта стрічка" об’єднав понад 7 тисяч українців на всіх тимчасово окупованих територіях.

В рамках ініціативи вони закликали публікувати фото з половинкою серця на фоні свого міста, а активісти руху сфотографували другу половинку серця в Ялті, Маріуполі, Бердянську, Донецьку, Луганську, Алчевську, Сімферополі.

Колажі зі з'єднаними серцями "Жовта стрічка" публікувала на своїх сторінках у соцмережах за тегом #ЄдинеСерцеУкраїни.

Флешмоб "Єдине серце" / Фото "Жовтої стрічки":

Реакція українців зворушує

Українці на окупованих територіях особливо зворушливо відреагували на акцію. Вони наголошують, що з нетерпінням чекають на звільнення їхніх міст.

Як реагували українці / Скриншоти "Жовтої стрічки":

До флешмобу долучилися ведучі Андрій Бєдняков і Тимур Мірошниченко, гурти TVORCHI, ONUKA, KADNAY, "Друга Ріка" та виконавці Lida Lee і Павло Зібров, музиканти та військовослужбовці Коля Сєрга і MOISEI, режисер Ахтем Сеітаблаєв, актори Женя Янович, Григорій Бакланов, Анастасія Цимбалару і Наталка Денисенко. "Єдине Серце" підтримали навіть в Антарктиді — працівники української дослідницької станції "Академік Вернадський".