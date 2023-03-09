Відповідну думку висловив керівник розвідки Литви Елегіюс Паулавічюс. За його словами, Росія має ресурси, щоб продовжувати війну в Україні з "нинішньою інтенсивністю" ще два роки.

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Росія має достатньо зброї та техніки

Однак, за словами Елегіюса Паулавічюса, це також залежатиме від "підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран, Північна Корея".

Ресурсів, які є у Росії на цей момент, вистачить, щоб продовжувати війну з нинішньою інтенсивністю протягом двох років,

– сказав Паулавічюс.

"Як довго Росія зможе вести війну, також залежатиме від підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран, Північна Корея", – додав він.

Він зазначив, що Росія має достатньо зброї та техніки, щоб продовжувати вторгнення в Україну.

"Але якщо ви подивитеся на те, що Росія має сьогодні – стратегічний резерв, техніку, боєприпаси, озброєння – вона може вести її з нинішньою інтенсивністю протягом двох років", – резюмував керівник розвідки Литви.

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