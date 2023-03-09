Відповідну думку висловив керівник розвідки Литви Елегіюс Паулавічюс. За його словами, Росія має ресурси, щоб продовжувати війну в Україні з "нинішньою інтенсивністю" ще два роки.
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Росія має достатньо зброї та техніки
Однак, за словами Елегіюса Паулавічюса, це також залежатиме від "підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран, Північна Корея".
Ресурсів, які є у Росії на цей момент, вистачить, щоб продовжувати війну з нинішньою інтенсивністю протягом двох років,
– сказав Паулавічюс.
"Як довго Росія зможе вести війну, також залежатиме від підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран, Північна Корея", – додав він.
Він зазначив, що Росія має достатньо зброї та техніки, щоб продовжувати вторгнення в Україну.
"Але якщо ви подивитеся на те, що Росія має сьогодні – стратегічний резерв, техніку, боєприпаси, озброєння – вона може вести її з нинішньою інтенсивністю протягом двох років", – резюмував керівник розвідки Литви.
У ГУР МО заявили, що Росія проводить підготовку до довготривалої війни
- За спостереженнями воєнної розвідки України, Росія проводить підготовку до довготривалої війни.
- Проведені Владіміром Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу Росії свідчать про підготовку переведення країни на воєнний стан.
- Вони спрямовані на посилення потенціалу російської армії та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами.
- Намагання країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавнє призначення Валєрія Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку Кремля до продовження широкомасштабної довготривалої війни.
- Головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров припустив, що війна триватиме ще щонайменше рік. Радник пояснив, аби війна закінчилась, Україна повинна перемогти Росію на полі бою.
- Враховуючи розміри держави-агресорки та її ядерний потенціал, їй неможливо завдати повної поразки для беззастережної капітуляції.