Соответствующее мнение высказал руководитель разведки Литвы Элегиус Паулавичюс. По его словам, у России есть ресурсы, чтобы продолжать войну в Украине с "нынешней интенсивностью" еще два года.
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У России достаточно оружия и техники
Однако, по словам Элегиуса Паулавичюса, это будет также зависеть от "поддержки российских военных со стороны таких государств, как Иран, Северная Корея".
Ресурсов, которые есть у России на данный момент, хватит, чтобы продолжать войну с нынешней интенсивностью в течение двух лет,
– сказал Паулавичюс.
"Как долго Россия сможет вести войну, также будет зависеть от поддержки российских военных со стороны таких государств, как Иран, Северная Корея", – добавил он.
Он отметил, что у России достаточно оружия и техники, чтобы продолжать вторжение в Украину.
"Но если вы посмотрите на то, что у России есть сегодня – стратегический резерв, техника, боеприпасы, вооружение – она может вести ее с нынешней интенсивностью в течение двух лет", – резюмировал руководитель разведки Литвы.
В ГУР МО заявили, что Россия проводит подготовку к длительной войне
- По наблюдениям военной разведки Украины, Россия проводит подготовку к длительной войне.
- Проведенные Владимиром Путиным меры по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса России свидетельствуют о подготовке перевода страны на военное положение.
- Они ориентированы на усиление потенциала российской армии и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы российскими оккупационными войсками.
- Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение Валерия Герасимова новым командующим оккупационными войсками свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке Кремля к продолжению широкомасштабной долговременной войны.
- Главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров предположил, что война продлится еще не менее года. Советник объяснил, чтобы война закончилась, Украина должна победить Россию на поле боя.
- Учитывая размеры государства-агрессора и его ядерный потенциал, ему невозможно нанести полное поражение для безоговорочной капитуляции.