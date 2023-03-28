Такую "идею" она озвучила на шоу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. Кроме того, они цинично заявили, что "Россия подняла европейские ценности", сообщает 24 Канал.
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Купить украинские земли за 300 миллиардов
На своем шоу Соловьев совершенно серьезно начал говорить, что только у России "есть уважение к человеку и его правам". Другие же страны, по его мнению, о таких ценностях забыли. Более того, он даже начал утверждать, что россияне еще и "высоко подняли европейские ценности".
Пропагандистка Маргарита Симоньян поддержала это "выступление" и отметилась "гениальной" идеей. Она предложила "купить" украинские земли за замороженные в Европе активы.
Симоньян предлагает за арестованные 300 миллиардов долларов купить те регионы Украины, которые "хотят быть с Россией".
Это принципиально – нам нужны те, кто желает быть с нами. Львов нам не нужен. А вот люди, желающие быть с нами на своей земле, эти деньги отправят Украине якобы за них. Они это будут называть репарациями, а мы это назовем покупками,
– цинично заявила Симоньян.
Конечно, кремлевские пропагандисты не смогли обойтись без угроз о "мощности России". И вообще – они могут "выпустить" тысячи танков и миллионы снарядов, потому что "время на шутки кончилось".
Симоньян предлагает "купить Украину": смотрите видео
Однако "жить с Россией" украинцы не хотят - это только в больных фантазиях пропагандистов. На временно оккупированных территориях люди продолжают противостоять врагу, демонстрируя проукраинскую позицию К примеру, 10 марта состоялся флешмоб от движения сопротивления "Желтая лента". Тысячи украинцев даже в Крыму приняли участие в нем.
Отметим, что в Крыму партизанское движение ведет активную работу, чтобы остров скорее деоккупировали. В частности, проводят разведку на аэродромах да устанавливают украинские флаги.
В российскую пропаганду едет крыша
- Скабеева нашла "архиважную" тему для обсуждения на своем эфире и заявила, что ВСУ едят сало на фронте. Пропагандистка чуть не исказилась от того, что в окопах украинцы угощают "настоящим" украинским салом афроамериканца.
- Между тем, Маргарита Симоньян уже воюет с НАТО. На днях она заявила, что Россия победила Украину еще в феврале 2022 года, а теперь воюет с бойцами НАТО.
- Поскольку Скабееву, очевидно, очень волнует тема питания, потому что не раз на своих эфирах она говорит именно об этом. Недавно она заявила, что Великобритания оказала настолько большую помощь Украине, что "население теперь голодает и вынуждено есть белок".