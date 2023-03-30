Об этом 24 Каналу рассказал Дмитрий Попов – кандидат психологических наук. По его словам, российский народ любит наблюдать за так называемым "царем".
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Фигура Соловьева
Дмитрий Попов объяснил, что само поведение пропагандиста Соловьева – это демонстрация своего величества, авторитета.
Кроме этого, он себя видит как альфа-самца во френче.
"Это военная униформа, популярная в послевоенном Советском Союзе, когда все военные знаки были срезаны и люди ходили в таких френчах", – подчеркнул он.
По его словам, именно такой наряд удачно сочетается со строгим взглядом, откровенной маскулинностью.
Это тоже попытка добавить к своим словам, которые в большинстве являются ложными, некой уверенности,
– убежден Попов.
По его мнению, сами же россияне прекрасно такую мнимую уверенность и считывают.
Дмитрий Попов рассказал, почему россияне верят словам пропагандиста Соловьева: смотрите видео
Чем отличаются украинцы и россияне
Дмитрий Попов рассказал, что российское сообщество очень любит альфа-самцов, украинское – нет.
"Цари, которые были и есть в России, очень одобрены российским обществом. В Украине – гетманы", – отметил он.
По его словам, гетман – это председатель, имеющий в качестве опоры Казацкий совет или Верховную Раду в сегодняшнем виде.
В России царь – это глава, а все остальные – это те, кто должен поддакивать и соглашаться с царем. В этом и есть отличие,
– подчеркнул он.
По его мнению, Соловьев – это и есть альфа-самец, царь в пропаганде, мнение которого окончательное и не может подвергаться сомнениям.
Скандальные заявления российских пропагандистов
- Маргарита Симоньян на шоу Соловьева ознаменовалась "гениальной" идеей. Она предложила "купить" украинские земли за замороженные в Европе активы.
- Сергей Мардан нервно отреагировал на новость о том, что МУС в Гааге выдал ордер на арест Путина. Пропагандист обидно назвал украинских политиков и заявил, что они "8 лет носились в соцсетях с Гаагой, как дурак с писаной сумкой".
- Упорная российская пропагандистка Скабеева подняла насилие из-за того, что украинские бойцы на фронте едят сало.