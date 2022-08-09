Турбулентність вляглася, – у НБУ пояснили, чому заборонили демонструвати курс валют в обмінниках

Нещодавно Нацбанк заборонив обмінникам демонструвати курси валют на табло. Це спричинило хвилю мемів та обговорень серед українців у мережі.

Проте така заборона регулятора є частиною цілого комплексу рішень, покликаних стабілізувати готівковий ринок валюти в умовах воєнного стану. Про це розповіла перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в етері телемарафону єдиних новин, передає 24 канал.

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Навіщо Нацбанк заборонив обмінникам публікувати курс валют

Катерина Рожкова зазначила, що заборона публікувати курс валют – це лише одне з рішень у комплексі нововведень Національного банку у підході до регулювання готівкового валютного ринку. Цей комплекс передбачає низку вимог до небанківських валютообмінних пунктів, зокрема, таких, що покликані убезпечити клієнтів цих установ та самих касирів.

Також нововведення стосуються здійснення операцій з обов'язковим використанням реєстраторів (РРО), а вже додатково – вимоги припинити публікацію чи демонстрацію курсу валют. За словами першої заступниці очільника НБУ, це рішення було зумовлено тим, що курс, виведений обмінником на табло, часто не відповідав тому курсу, за яким реально здійснювались операції. Тобто клієнтів, фактично, вводили в оману.

Крім того, після рішення Нацбанку про переприв'язку гривні, регулятор фіксував, що деякі обмінні пункти почали використовувати цю ситуацію у спекулятивних цілях – "розганяли" валютний курс, хоча жодних підстав для цього не було.

Що ми бачимо зараз, після прийнятих нами рішень, – ми бачимо, що турбулентність на готівковому ринку валюти вляглася, тобто ринок заспокоївся. Одним з наших рішень у комплексі було ще й дозволити банкам пропонувати більше готівкової валюти, і це також спрацювало,

– пояснила Рожкова.

Посадовиця додала, що наразі Нацбанк очікує, що банки, аби задовольняти потреби громадян, розпочнуть роботу своїх відділень у вихідні дні. Це, за її словами, допоможе уникнути ажіотажного попиту.

"І все це у комплексі, насправді, вже принесло результати. І ми сподіваємося, що у майбутньому також, скажімо, буде запорукою відносної стабілізації на готівковому ринку", – підсумувала перша заступниця голови Національного банку України.

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