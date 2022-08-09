Турбулентность улеглась, – в НБУ объяснили, почему запретили демонстрировать курс валют в обменниках

Недавно Нацбанк запретил обменникам показывать курсы валют на табло. Это повлекло за собой волну мемов и обсуждений среди украинцев в сети.

Однако такой запрет регулятора является частью целого комплекса решений, призванных стабилизировать наличный рынок валюты в условиях военного положения. Об этом рассказала первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире телемарафона единых новостей , передает 24 канал.

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Зачем Нацбанк запретил обменникам публиковать курс валют

Екатерина Рожкова отметила, что запрет публиковать курс валют – лишь одно из решений в комплексе нововведений Национального банка в подходе к регулированию наличного валютного рынка. Этот комплекс предусматривает ряд требований к небанковским валютообменным пунктам, в частности, призванным обезопасить клиентов этих учреждений и самих кассиров.

Также нововведения касаются осуществления операций с обязательным использованием регистраторов (РРО), а дополнительно - требования прекратить публикацию или демонстрацию курса валют . По словам первого заместителя главы НБУ, это решение было обусловлено тем, что курс, выведенный обменником на табло, часто не соответствовал тому курсу , по которому реально осуществлялись операции. То есть клиентов фактически вводили в заблуждение.

Кроме того, после решения Нацбанка о перепривязке гривны регулятор фиксировал, что некоторые обменные пункты начали использовать эту ситуацию в спекулятивных целях - "разгоняли" валютный курс, хотя никаких оснований для этого не было.

Что мы видим сейчас, после принятых нами решений – мы видим, что турбулентность на наличном рынке валюты улеглась , то есть рынок успокоился. Одним из наших решений в комплексе было еще и позволить банкам предлагать больше наличной валюты, и это тоже сработало,

– объяснила Рожкова.

Чиновница добавила, что в настоящее время Нацбанк ожидает, что банки, чтобы удовлетворять потребности граждан, начнут работу своих отделений в выходные дни . Это, по ее словам, поможет избежать ажиотажного спроса. "И все это в комплексе, на самом деле, уже принесло результаты. И мы надеемся, что в будущем также, скажем, будет залогом относительной стабилизации на наличном рынке", – подытожила первая заместитель председателя Национального банка Украины.

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