Забруднення Сейму та Десни все ж є: у Держводагентстві окреслили загрозу

У річках Сейм та Десна зафіксували органічне забруднення. Однак, за словами фахівців, наразі загрози питному водопостачанню немає.

У Сумській, Чернігівській та превентивно Київській областях діють обмеження щодо річок. Про це розповів голова Державного агентства водних ресурсів Михайло Янчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відомо про забруднення Десни

Напередодні з'явилася інформація щодо погіршення стану води у річці Сейм, яка є лівою притокою річки Десна. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже доручив провести засідання Державної комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Станом на зараз можемо констатувати, що відбулося забруднення річки Сейм. Фіксуємо переміщення цього забруднення – воно вже досягло річки Десна,

– повідомив голова Держводагентства.

Водночас Михайло Янчук наголосив, що це органічне забруднення і хімічних або високотоксичних забрудників у воді не зафіксовано. Над ліквідацією забруднення працюють усі необхідні служби – також залучено науковців та додаткових експертів.

Стан води у Десні також прокоментували у Державній екологічній інспекції України. За словами виконувача обов'язків голови інспекції Ігоря Зубовича, у Десні не зафіксовано хімічного забрудення, а заборона купання і вилову риби – це превентивні заходи безпеки.

Зубович наголосив, що йдеться про біологічне забруднення, через яке гине риба. Наразі на Сумщині зібрали уже майже 10 тисяч тонн риби для того, щоб вона не потрапила вниз за течією в інші регіони України.

До слова, раніше в Київській ОВА повідомили, що у річці Десна в межах Київської області не виявили перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин.