Проби води показали значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Серед них – амоній та завислі речовини.

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Припускають, що забруднена вода тече з Курщини

У Держекоінспекції розповіли, що унаслідок забруднення зафіксована масова загибель риби. За вказаним фактом уже відкрили кримінальне провадження.

Наразі забруднення поширилось по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської області і дісталося Чернігівщини, де чорна вода, запах гнилі, аміаку і мертва риба фіксується, зокрема, поблизу м. Батурин,

– повідомили там.

Через це тимчасово заборонили купатися, виловлювати риби та використовувати воду для господарських потреб із річки Сейм на території Новослобідської, Бочечківської, Попівської сільської, Буринської, Путивльської, Кролевецької міських територіальних громад.

"Наразі рибоохоронними патрулями Держрибагентства спільно з іншими державними органами проводяться всі необхідні заходи для ліквідації наслідків екологічної катастрофи. Зокрема, здійснюються роботи зі збору та захоронення мертвої риби з дотриманням всіх необхідних санітарних норм", – повідомили в інспекції.

Згодом у коментарі Суспільному начальник Держекоінспекції в Чернігівській області Сергій Жук розповів, що забруднена вода може текти із села Тьоткіно у Курській області.

Тьоткіно – це перший населений пункт, де зараз ведуться активні бойові дії. І за такими непрямими ознаками всі думають, що звідти тече така вода. І, скоріш за все, вона змиває всілякий бруд з цього промислового населеного пункту. Але це тільки здогадки… Це вона до нас зайшла пів доби тому. А по території Сумської області вона вже тече так тиждень,

– сказав він.

До слова, у середу, 28 серпня, мер Вишгорода заявив про забруднення річки Десна на Київщині, але згодом він свій допис видалив. Втім, у Київській ОВА повідомили, що ситуація там у нормі. До слова, річка Сейм є лівою притокою Десни.

"Наразі вода перебуває ще в річці Сейм. Ще вона не вийшла в Десну. Але через деякий час, скоріш за все, вона туди потрапить", – додав Сергій Жук.