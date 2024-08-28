Відповідне рішення прийшли 26 серпня. Про це повідомив міський голова Вишгорода Олексій Момот.

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Купатися у Десні заборонили

У Десні та її затоках виявили отруйну речовину. Вона спускається по течії з російського кордону.

Мер Вишгорода повідомив, що відбулось позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. За результатами засідання заборонили мешканцям Броварського, Вишгородського районів та Пірнівської територіальної громади купатися та виловлювати рибу у Десні.

Категорично заборонити ... купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках!

– написав Момот.

Заборона діятиме у визначених громадах до того, як відповідний дозвіл нададуть екологи.