Моторошна загибель 2 чоловіків на Черкащині: батька підозрюють у вбивстві сина

На Черкащині загинули 2 чоловіки. Розтин тіл показав, що 34-річного сина задушили, а 58-річний батько – помер від утоплення. Обох знайшли в автомобілі на дні водойми.

Судово-медичні експерти не виявили на тілах видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті. Причини смерті встановила вже експертиза під час розтину.

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Тіла чоловіків перебували у воді майже 3 доби. Трагедія трапилась 30 березня в селі Ташлик, що у Черкаській області. Загиблі батько та син – жителі Сміли.

"Поїхали назавжди"

Про зникнення рідних заявила жінка. Вона розповіла, що ще 28 березня її чоловік та син виїхали на автомобілі до Ватутіного, Звенигородського району. Вже ввечері зв'язок з ними обірвався.

Дружина отримала від чоловіка останнє повідомлення: "Прощавай, ми поїхали назавжди".

Після заяви поліцейські почали обстежували лісові насадження, сусідні населені пункти та іншу територію. Згодом знайшли тіла у водоймі. "У скоєнні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється загиблий 58-річний чоловік", – зазначили правоохоронці.

Слідство у справі завершено.

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