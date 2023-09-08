Від нього разило талантом: американські пілоти поділилися спогадами про українського "Джуса"

Американські льотчики пригадали, яким був український пілот Андрій Пільщиков. Зокрема, розповіли про боротьбу "Джуса" за F-16 для України.

25 серпня трагічно обірвалося життя одного із найкращих українських пілотів Андрія Пільщикова. Американські льотчики згадують, що їхній колега з України, якого вони прозвали "Джусом", вразив їх талантом з першої зустрічі.

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Вищий за звання

Та сама зустріч відбулася у 2018 році. Тоді у Старокостянтинові пройшли найбільші в історії незалежної України міжнародні авіаційні навчання "Чисте небо-2018". Американці кажуть, що молодий пілот одразу привернув їх увагу своїм професіоналізмом. За їхніми словами, він був зіркою тих навчань.

Командувач Повітряних сил Нацгвардії США Роб Свертфейгер, який теж тоді брав участь у спільних тренуваннях, зазначив, що "Джус" був феноменальним льотчиком.

За понад три десятиліття в авіації мені дуже легко одразу побачити справжній талант,

– сказав Свертфейгер.

Командувач пригадує, що кілька американських пілотів після спільних тренувальних вильотів із "Джусом" із захопленням відгукувалися про нього. Він був пілотом справжнього американського стандарту.

На думку майора Повітряних сил Нацгвардії США у відставці Дрю Армея, Пільщиков був майстром високого рівня, який перевищував свій ранг.

Він відіграв важливу роль для їхніх ВПС на рівні, який набагато перевищував його ранг: він був лейтенантом чи капітаном у той час, і лише капітаном на момент смерті,

– заявив Армей.

Зі сміхом згадує спільні польоти із Джусом в Україні пілот Джерсі Берд, підполковник Повітряних сил Нацгвардії США у відставці. Льотчик каже, що під час навчання пілоти на F-15 мали відпрацьовувати бій з МіГ-29. Берд помилився і почав "воювати" із "Джусом", хоча мав би працювати з іншим МіГом. Потім льотчики неодноразово пригадували цей випадок і сміялися.

Він був чудовою людиною, веселою, притягував до себе, просто чудовий хлопець,

– каже підполовник.

Американці називають "Джуса" феноменальним пілотом / Фото "Голос Америки"

Боровся за F-16 для України

Вперше Пільщиков сів за штурвал винищувача у 2019 році під час візиту до каліфорнійської бази Фресно. З того часу він робив усе, аби реформувати українську авіацію. З перших днів повномасштабного вторгнення він був найпотужнішим голосом за надання Україні сучасних винищувачів.

За словами Свертфейгера, "Джус" поставив собі за місію домогтися для України таких потрібних їй F-16. Він вірив, що ці літаки допоможуть краще захистити його країну.

Льотчик вважає, що мине ще певний час, коли люди зможуть повністю осягнути той масштаб зусиль, які "Джус" доклав задля блага українського народу. На думку командувача, це якраз є ознакою героя, яким Пільщиков власне і був.

З фронту на зустріч із конгресменами

Для того, аби пришвидшити надання Україні винищувачів "Джус" спілкувався і давав інтерв'ю багатьом західним ЗМІ, часто буквально на лінії фронту.

Втім, за словами американського військового історика та письменника Адама Макоса, ці розмови не давали бажаного ефекту. Тоді влітку 2022 року за сприянням Макоса Пільщиков разом з іншим українським пілотом Мунфішем прибули до Вашингтону на зустріч із конгресменами від обох партій.

Марк Келлі, сенатор-демократ пригадує, що та зустріч була "найяскравішою подією тижня, місяця – зустрітись із двома пілотами, один з яких був Андрій". Українці подарували Келлі уламок збитого російського МіГ-29.

Ден Салліван, сенатор-республіканець, теж був захоплений зустріччю із "Джусом". За його словами, пілот добре розумів переваги F-16. Пільщиков також висловив упевненість, що українці зможуть швидко опанувати цей винищувач.

Він прилетів до Вашингтона з фронту, зустрівся із впливовими законодавцями й посадовцями Пентагону, - й полетів назад воювати з росіянами. Це створило значний вплив, і я сподіваюсь, про нього завжди пам’ятатимуть,

– наголосив Салліван.

За словами Макоса, цей візит справив враження на представників обох партій. Саме тоді вони почали активно писати запити до Білого дому й Пентагону із вимогою надати Україні F-16.

Сьогодні вже низка країн погодилися надати Україні літаки F-16, вже почалися навчання. "Джус" був найбільшим поборником надання Україні цих винищувачів. Однак його мрія самому літати на F-16 так і залишиться нездійсненною.

Важливо не те, що він ніколи не літатиме на F-16. Закінчення його історії таке: він віддав все для України, до останньої хвилини,

– наголосив письменник Макос.

Перший F-16, який прибуде в Україну, планують назвати на честь "Джуса".