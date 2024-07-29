Росія заговорила про створення загороджувальних загонів: як це вплине на мобілізацію

У російській держдумі кажуть, що на законодавчому рівні треба дозволити використання загороджувальних загонів. Мовиться про загони, які з тилу розстрілюватимуть бійців, якщо ті відмовляються йти у наступ.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що такі розмови лише підтверджують, що загороджувальні загони вже давно існують. Тепер лише треба зафіксувати це офіційно.

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Як створення загонів позначиться на мобілізації

Про існування таких загонів уже не раз говорили експерти, аналітики та самі військовослужбовці, які бачили їх у боях. Офіційного підтвердження з російського боку ніхто не надавав, але тепер стає зрозуміло, що вони необхідні.

Втім їх навряд чи використають для контрактників, які йдуть воювати за гроші. Вони мотивовані, тому додатково їх лякати розстрілом не потрібно. Для них працює прихована реклама, пропаганда, яка переконує, що війна – це нібито "подорож", куди можна поїхати, щоб заробити грошей і повернутися назад.

У вересні 2024 року у Росії відбудуться вибори до місцевих рад. До того часу навряд чи можна очікувати рішення про посилення мобілізації. Можливо, звучатиме пропаганда, щоб заохотити контрактників, бо з ними також є проблеми,

– сказав Олексій Гетьман.

Яку тактику використовує Росія на фронті

Вже після виборів цілком ймовірно певні кроки будуть зроблені. Адже Росії не вистачає людей, щоб продовжувати обрану тактику війни – просуватися завдяки "м'ясним штурмам". Це потребує великого ресурсу.

Коштом каліцтва, загибелі своїх бійців окупанти досягають незначних успіхів на фронті. Це так звана "повзуча окупація".

Якщо пригадати події під Бахмутом, то вже підрахували, що на кожні 42 сантиметри вздовж лінії фронту було покладено одне життя російського військовослужбовця. 42 сантиметри – це відстань від плеча до плеча, тобто вони фактично пройшли по своїх трупах,

– зауважив ветеран війни.

Але розмови про створення загороджувальних загонів навряд чи стануть додатковою мотивацією для росіян вступати у військо. Адже складно мотивувати людей підписувати контракти тим, що позаду них стоятимуть бійці з кулеметами, які готові їх розстріляти.

"Я думаю, що це навпаки стане фактором демотивації", – підкреслив Олексій Гетьман.