"Я очікував іншу картину": міністр енергетики відповів, чи загрожують Україні зараз блекаути

Цієї зими українцям ще не вимикали світло (окрім, тих регіонів, де траплялися аварії через негоду. Росія майже щоночі атакує Україну. Водночас блекаутів наразі не було. Що буде далі, проаналізував Герман Галущенко.

Деталі міністр енергетики розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За словами Галущенка, єдина загроза аварії в енергосистемі – це російські атаки.

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Міністр зізнався, що наразі у нього – багато питань.

Насправді єдина загроза аварії в енергосистемі – це російські атаки. Передбачити коли вони будуть – це складно. Станом на зараз є багато питань. Я очікував іншу картину на сьогодні. Але це – на рівні очікувань. Нема передумов для блекауту. Навіть якщо відбудеться критичний вплив, блекаути матимуть тимчасовий характер,

– наголосив Галущенко.

В енергосистемі – третій день дефіцит

В Україні зафіксували суттєве похолодання. Температура повітря пішла "у мінуси". Станом на 9 грудня вже третій день поспіль фіксують дефіцит в енергосистемі. Доводиться залучати допомогу з сусідніх країн. Зокрема, її надають Румунія та Польща. Найкритичніша ситуація з 12:00 до 09:00. Українців закликають бути ощадливими й долучитися до спільної справи: допомозі енергосистемі.

Зокрема, необхідно економно споживати електроенергію у такий час: від 9:00 до 11:00 та від 16:00 до 18:00. Пральну та посудомийну машину закликають вмикати пізно увечері – щонайменше після 20:00. Окрім того, не варто водночас вмикати електрочайник, мікрохвильовку, електроплиту та пральну машину. Спершу випийте чай, тоді підігрійте вечерю, а вже потім – закиньте речі до пральної машини. Працюючи разом, електроприлади перенавантажують електромережу.

Раніше Галущенко назвав 2 причини для можливого блекауту

Нещодавно Галущенко назвав дві причини, коли може бути блекаут:

масовані удари, які матимуть драматичний вплив на енергосистему України;

стихійні лиха (станом на грудень фіксували велику кількість проривів на Заході України).

Українців закликають активно реагувати на повітряні тривоги. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.