Захід чекає поки Кім Чен Ин сам попросить діалогу, – Печій

Весь світ вже не перший тиждень спостерігає за численними самітами в Європі, зустріччю Байдена і Путіна, скандалами в ЄС, протистоянням Заходу і Китаю. У цей час Північна Корея відчайдушно намагається привернути до себе хоч якусь увагу.

Але єдине чого вона домоглася – на скупу заяву країн "Великої сімки" про те, що КНДР повинна відмовитися від ядерної зброї й відновити діалог із Заходом. І це все. Про це розповів Олексій Печій у своєму відеоблозі "Теории заговора".

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Кім Чен Ин привертає увагу

Журналіст упевнений, багато хто навіть не чув про останні заяви північнокорейського лідера Кім Чен Ина і про те, що нині відбувається в КНДР.

За його словами, багато експертів заявляють, що США зайняли вичікувальну позицію, мовляв, КНДР насправді не несе великої загрози, а тому простіше її ігнорувати й чекати слушного моменту для діалогу.

Простіше кажучи – Захід чекає поки Кім Чен Ин сам попросить діалогу,

– пояснив Печій.

Голод в країні

Як нагадав журналіст, ще у квітні 2021 року Кім Чен Ин натякав, що північнокорейцям доведеться затягнути паски, інакше країну чекає голод. Пізніше він давав ще кілька подібних сигналів, а в день зустрічі Байдена і Путіна в Женеві вже відкрито визнав – КНДР більше не може забезпечувати своїх громадян харчуванням, одягом і житлом.

За оцінками Інституту розвитку Кореї у 2021 році КНДР не вистачатиме 1,35 мільйона тонн продовольства. Водночас фахівці The Washington Post , сумніваються, що країні загрожує повномасштабний голод.

"Оскільки Захід промовчав у відповідь на такі заяви, Кім Чен Ин, мабуть, розсерджений повним ігнором, раптом заявив, що Північній Кореї варто готуватися до нової конфронтації з Америкою", – додав Печій.

У відповідь знову лише скупа заява Білого дому – Вашингтон готовий до діалогу з Пхеньяном. Однак, як наголосив журналіст, у гордого диктатора голодної країни Кім Чен Ина не так вже й багато варіантів для подальшого діалогу:

або він повинен зупинити голод в країні й вийти до столу переговорів з більш–менш сильною позицією не прохача;

або провести чергові провокаційні військові навчання, щоб налякати Захід.

"Але в нинішніх реаліях, швидше перше виключає друге і навпаки", – підсумував Печій.

Дивіться повністю відеоблог "Теории заговора":