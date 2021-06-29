На примере Северной Кореи можно понять, когда Путин может пройти точку невозврата. После чего весь мир его просто проигнорирует. Чем это чревато для россиян – читайте далее.

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США и Россия

Накануне Джо Байден, во время съезда Демократической партии, заявил по каким вопросам он готов сотрудничать с Россией:

климатические изменения; вопрос по нераспространению ядерного оружия.

В остальном же Байден ждет стабильных отношений с Кремлем, но иллюзий не питает, а потому готов наносить санкционные удары. Уже без предупреждения.

И даже единственная договоренность в Женеве между Путиным и Байденом, – а именно возвращение послов в Москву и Вашингтон, – не улучшила отношений. Хотя многие называли это "большой победой Путина". Но победа обернулась провалом – посол США в Москве Джон Салливан заявил, что уже с 1 августа 2021 года полностью прекратится выдача американских виз россиянам.

Напомним. В мае 2021 года США уже сокращала перечень россиян, которые гипотетически могут получить визы. Теперь же США намерены полностью остановить поток россиян в Америку.

Американцам не советуют посещять Россию

Но и на этом Вашингтон не остановился – госдеп США рекомендует американцам отказаться от любых поездок в Россию. И причины такого призыва достаточно красноречивы – "из–за терроризма, преследований, ограниченных возможностей американского посольства и произвольного применения местного законодательства".

Смотрите полностью видеоблог "Теории заговора":

Кроме того, американцам настоятельно не рекомендуют ехать в оккупированный Крым, а тем более на Северный Кавказ из-за прецедентов с похищением людей. Госдеп четко дал понять – поездка американца в Россию может обернуться для него кошмаром. В заявлении говорится, что американцы могут стать жертвами преследования, жестокого обращения и вымогательства.

Таким образом, Вашингтон банально загнал Россию в международную изоляцию, потому что, даже если остальные западные страны не введут аналогичные ограничения, то их граждане точно прислушаются к американским рекомендациям. Белый дом дал понять Кремлю – мы готовы к диалогу, но только на расстоянии.

Россия vs Северная Корея

И своей изоляцией Россия все больше походит на современную Северную Корею от которой весь мир давно отгородился и продолжает это делать. Пока весь мир, уже не первую неделю, наблюдает за многочисленными саммитами в Европе, встречей Байдена и Путина, скандалами в ЕС, противостоянием Запада и Китая, Северная Корея отчаянно пытается привлечь к себе хоть какое-то внимание.

Но единственное чего она добилась – скупое заявление стран "Большой семерки" – КНДР должна отказаться от ядерного оружия и возобновить диалог с Западом. Точка.

Ким Чен Ын привлекает внимание

Уверен, многие из вас даже не слышали о последних заявлениях северокорейского лидера Ким Чен Ына и о том, что нынче происходит в КНДР.

Еще в апреле 2021 года Ким Чен Ын намекал, что северо–корейцам придется затянуть пояса, иначе страну ждет голод, позже он давал еще несколько подобных сигналов, а в день встречи Байдена и Путина в Женеве уже открыто признал – КНДР больше не может обеспечивать своих граждан питанием, одеждой и жильем.

Ким Чен Ын / Фото Getty Images

Поскольку Запад промолчал в ответ на такие заявления, Ким Чен Ын, видимо рассерженный полным игнором, вдруг заявил, что Северной Корее стоит готовиться к новой конфронтации с Америкой. В ответ снова лишь скупое заявление Белого дома – Вашингтон готов к диалогу с Пхеньяном.

Многие эксперты заявляют, что США заняли выжидательную позицию, мол, КНДР на самом деле не несет большой угрозы, а потому проще ее игнорировать и ждать подходящего момента для диалога. Проще говоря – Запад ждет пока Ким Чен Ын сам попросит диалога.

Но у гордого диктатора голодной страны Ким Чен Ына не так уж и много вариантов для дальнейшего диалога – либо он должен остановить голод в стране и выйти к столу переговоров с более-менее сильной позицией не просителя, либо провести очередные провокационные военные учения, чтобы припугнуть Запад. Но в нынешних реалиях, скорее первое исключает второе и наоборот.

Пока Запад ждет и наблюдает

Для Ким Чен Ына это игнорирование очень болезненно, особенно после того как к нему на встречу в КНДР лично приезжал 45-й президент США Дональд Трамп. Это был настоящий подъем для диктатора. После долгих лет изоляции и беспредела внутри страны к нему едет самый влиятельные западный лидер собственной персоной.



Ким Чен Ын и Дональд Трамп / Фото Getty Images

Тогда Ким Чен Ын обыграл этот визит, который на самом деле так ни к чему и не привел, как оправдание корейской ядерной программы. Мол, смотрите, северокорейцы, с нами считаются только когда у нас бомбы. А голод? Да как–то переживем. Денег и еды нет, но вы держитесь.

Сегодня становится очевидно, что ситуация в стране может повторить 1990–е, когда в КНДР от голода погибло несколько сотен тысяч людей. И как выходить из этой ситуации в Пхеньяне, похоже, не знают. А потому пытаются как-то привлечь мировое внимание, хотя и в свойственной для Северной Кореи манере.

Дошло до того, что государственное телевидение Северной Кореи выпустило репортаж, в котором рассказывает насколько сильно северокорейцы убиты горем из-за "истощенной внешности" их лидера. Это впервые северокорейские пропагандисты вслух заявили, что у Ким Чен Ына может быть плохо со здоровьем на фоне голода в стране.

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Но даже несмотря на это, КНДР, по оценкам экспертов, уже развернула больше 13 тысяч пушек и систем залпового огня, которые нацелены в сторону США и их партнеров.

Однако если угомонить безумного диктатора КНДР не удается, от него нужно просто изолироваться – наверное так подумали в Южной Корее и заявили о возведении Железного купола на границах с КНДР. Взяв за прообраз систему перехвата артиллерии Израиля.

Справка. Накануне Минобороны Южной Кореи одобрило соответствующий проект. Железный купол в корейском стиле хотят возвести до 2035 года, потратят на этот проект более чем 2,5 млрд долларов. Его цель – защита Сеула и ключевых объектов.

Напомню, Сеул – это огромный стратегически важный южнокорейский город. Это один из ведущих финансовых центров Восточной Азии, в городе расположено огромное количество штаб–квартир ведущих мировых компаний, это город с современным транспортом. Именно в Сеуле расположены передовые южнокорейские институты и даже Международный институт вакцин при ООН. Но проблема Сеула заключается в том, что всего в 24 км находится Северная Корея с ее пушками и боеголовками.



Сеул / Фото Shutterstock

Поэтому, если диалог не помогает, КНДР решили просто изолировать: и в экономическом, и в военном, и даже в дипломатическом отношении. Единственная реакция Запада сегодня – это дежурные призывы к диалогу.

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Ту же участь сегодня повторяет и Россия. Пусть медленно, со скрипом, но Россия все глубже уходит в глухую изоляцию. Дипломатические отношения уже подорваны, экономические связи постепенно рушатся, а в военном плане НАТО, похоже сделало выводы и начинает наращивать мощь именно на границах с РФ. Ровно так же, как Южная Корея на границе с Северной. И единственным окном диалога, скоро может остаться только климат, ядерное оружие и бензоколонка.