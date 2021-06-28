Відомо, що населення висловлює стурбованість щодо здоров'я їхнього лідера. Зокрема інтерв'ю на цю тему з мешканцем КНДР показали на одному з телеканалів Південної Кореї.

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Він зауважив, що люди були вбиті горем, коли побачили, як Кім Чен Ин схуд. "Всі кажуть, що вони не можуть стримати сльози через це", – розповів чоловік.

Сюжет про очільника Північної Кореї показали на пропагандистському телеканалі. У відео також додали опитування людей, які й прокоментували зміну ваги політика.

Втім у КНДР не надали жодних деталей і пояснень причини схуднення Кім Чен Ина. Аналітики в коментарі "Голосу Америки" відзначили, те, що Пхеньян визнав сам факт цього – це дуже важливо. Адже влада вже не могла приховувати те, що стало очевидним для всього світу.

Чутки про схуднення і хворобу Кім Чен Ина: що відомо