Відомо, що населення висловлює стурбованість щодо здоров'я їхнього лідера. Зокрема інтерв'ю на цю тему з мешканцем КНДР показали на одному з телеканалів Південної Кореї.
Читайте також Лідер Північної Кореї публічно визнав, що в країні не вистачає їжі
Він зауважив, що люди були вбиті горем, коли побачили, як Кім Чен Ин схуд. "Всі кажуть, що вони не можуть стримати сльози через це", – розповів чоловік.
Сюжет про очільника Північної Кореї показали на пропагандистському телеканалі. У відео також додали опитування людей, які й прокоментували зміну ваги політика.
Втім у КНДР не надали жодних деталей і пояснень причини схуднення Кім Чен Ина. Аналітики в коментарі "Голосу Америки" відзначили, те, що Пхеньян визнав сам факт цього – це дуже важливо. Адже влада вже не могла приховувати те, що стало очевидним для всього світу.
Чутки про схуднення і хворобу Кім Чен Ина: що відомо
- Кім Чен Ин у червні 2021 року вперше з'явився на публіці після майже місячної відсутності. Фотографії з засідання політбюро Трудової партії Кореї оприлюднили місцеві журналісти. ЗМІ одразу зауважили, що лідер Республіки дуже схуд.
- Чутки про погіршення його здоров'я тривають вже кілька років. До прикладу, у 2014 році він не з'являвся на публіці близько 6 тижнів. Потім його помітили з палицею в руках.
- У Південній Кореї висловили припущення, що лідер КНДР у 2020 році не з'являвся на публіці через пандемію COVID-19.
- До того ж у квітні 2020 року низка світових ЗМІ з посиланням на різні джерела писали про смерть Кім Чен Ина. Мовляв, причиною стали наслідки невдалої операції на серці.