Судно, которое несколько дней стояло в порту Одессы, по кратчайшему пути пошло к берегам Грузии. Этот путь предполагал проход в 3 милях от Севастополя. Мимо мыса Фиолент эсминец проходил всего в 12 километрах.

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Россияне упивались мнимой победой над британским флотом

И тут всё информационное пространство начали сотрясать заявления Минобороны РФ о том, что российские военные якобы открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу. За поребриком тут же завопили, что они силой отогнали "Дефендер" из, как им кажется, "российских территориальных вод".

По сообщениям Кремля, российские корабли открыли огонь в сторону судна, а истребители даже сбрасывали мины по пути следования "Дефендера". И всего спустя несколько минут британский эсминец, будто бы, вынужден был с позором бежать подальше от Крыма.

Смотрите видеоблог "Теории заговора" на 24 канале:

Я просто представляю, как россияне упивались мнимой победой над британским флотом. Но их эйфорию нарушило Минобороны Великобритании одним коротким твитом. "Эсминец проходил через украинские территориальные воды, курс не менял, а обстрела вообще не было".

Да и вообще британцы, якобы, и не заметили какой-то угрозы со стороны российских гопников, а потому не считают даже нужным что-то комментировать.

И вот это то и возмутило Кремль. Как так, почему не заметили, мы же подняли в небо самолеты и направили к британскому судну свои катера? Позже журналист ВВС Джонатан Биль показал, как все происходило. Он подтвердил, что около 20 самолетов сопровождали "Дефендер", а российские катера даже подплывали к эсминцу. Биль подтвердил и то, что выстрелы были слышны, но где-то далеко, поэтому британцы даже не обратили на это внимание.

BBC обнародовало репортаж из "Дефендера": смотрите видео

Конечно, британские военные видели и слышали российских военных. ВВС даже показали кадры, как британцы заряжают орудия. Но Лондон решил банально продемонстрировать, что не считает препятствием для прохода своего эсминца в украинских водах каких-то там россиян.

Чтобы было нагляднее, приведу банальнейший пример. Все вы видели как бродячие собаки лают на проезжающие по дороге машины. Этим псам кажется, что автомобиль бежит от них в ужасе. Но на самом деле водитель авто просто не замечает лающих псов и едет дальше своей дорогой. Приблизительно так же себя повели и британцы.

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И это то и возмутило Кремль. Чего только стоит гневный пост пресс-атташе МИД России Марии Захаровой, где она возмущается, мол, как это британцы не заметили их военных? Ведь даже ВВС уже подтвердил, что они там были. То есть воры укравшие Крым, не столько возмущаются заходом эсминца в якобы "их территориальные воды", сколько тем, что британцы не обратили внимания на их лающих псов.

В МИД России даже выкатили заявление, что российские военные впредь готовы сбрасывать бомбы непосредственно на корабли, которые будут заходить в акваторию Черного моря.

В ответ британский лидер Борис Джонсон заявил, что экипаж "Дефендера" выбрал правильный путь, решение о таком маршруте принимал он лично и британские корабли дальше будут совершать такие проходы, если Украина будет не против. Потому что Британия не признает Крым российским и ей плевать на лающих российских псов.

Более того, источники издания The Washington Examiner сообщили, что на борту "Дефендера" стоит передовая система противовоздушной обороны Sea Viper.

В то время как оголтелые россияне окружили британский корабль, "Дефендер" спокойно мог отслеживать все российские силы на побережье Крыма. Логично, что этими данными он и поделится с партнерами по НАТО.

Дело в том, что уже 28 июня в акватории Черного моря стартуют масштабные военные учения "Си Бриз – 2021" при участии 32 стран. И такие данные будут как нельзя кстати, чтобы быть готовыми к неадекватным действиям Путина. Минобороны РФ уже требует от Запада отменить эти учения, в качестве аргумента обвиняя союзников в том, что под видом учений те завезут в Украину некое мощное вооружение. Но, даже не сомневайтесь, учения никто сворачивать не станет, а британцы и дальше будут открыто плавать вблизи Крыма.

В Лондоне хранят свои денежки самые толстые кошельки режима Путина

И ничего Путин сделать не сможет. А заявления о том, что Россия готова бомбить корабли, которые зайдут в акваторию полуострова – всего лишь пустышка. Я в этом более чем уверен. Дело в том, что именно в Лондоне хранят свои денежки самые толстые кошельки режима Путина. В 2018 году в Британии даже создали черный список таких кошельков. Это олигархи:

Роман Абрамович;

Игорь Сечин;

Алишер Усманов;

Аркадий и Борис Ротенберги;

Олег Дерипаска.

В Лондоне давно призывают арестовать все их активы, но до сегодня этого сделать не решились. И Путин прекрасно понимает, что если он реально откроет огонь по британскому кораблю, Борис Джонсон тут же откроет огонь по российским олигархам, точнее по их золотым русским триллионам.

Те самые путинские кошельки ему этого не простят и сожрут прямо в Москве. К тому же, Великобритания, после Brexit активно перебирает все международные инициативы на себя. И с легкостью мобилизирует западных, и не только, партнеров для удушающих санкций.

Кроме того, именно Великобритания сегодня главный лоббист в НАТО для еще одного ключевого игрока в Черноморском регионе – Турции.

Накануне, пока Франция призывала чуть ли не выгнать Турцию из НАТО, Великобритания наоборот пролоббировала идею отдать под защиту Турции весь юго-восточный фланг, в том числе стран Закавказья. И если Путин сделает хоть один выстрел в сторону британского корабля, Турция тут же оправдает свое новое военное предназначение.

На фоне инцидента с эсминцем вскрылись дружки Путина в Европе

Вот и выходит, что Путин Крым украл, но как эту кражу легализовать – он до сих пор не знает. Более того, Борис Джонсон, по факту, унизил лично Владимира Путина. Он показал, что любой корабль НАТО может ходить в Черном море, в том числе в непосредственной близости от Крыма, если Украина не возражает. А она, конечно, не возражает. А вот на желания и запреты Путина всем должно быть наплевать. Крым украинский, точка.

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И вот на этом фоне явно вскрылись ближайшие дружки Путина в Европе. На следующий же день после инцидента в Черном море и демонстрации твердой позиции со стороны Бориса Джонсона, главы Германии и Франции вдруг призвали страны ЕС пригласить Путина на саммит лидеров стран Евросоюза. Такого не было с 2014 года, когда Путин и оккупировал Крым. По сути Меркель и Макрон говорят: "Давайте сядем за один стол с убийцей и вором и обсудим, как нам с ним наладить отношения".

К счастью для Украины такая идея не получила широкой поддержки в ЕС, поэтому никакого противовеса решительной Великобритании в Европе пока не возникло. Дальше слово за США, которые также могут ввести свои корабли в Черное море. Благо Великобритания показала пример. И тогда все голубые мечты Путина объявить Черное море чуть ли не исключительно своим – так и останутся лишь его голубыми мечтами.