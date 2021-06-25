Сполучені Штати не оминули увагою ситуацію з британським есмінцем, який начебто "обстріляла" Росія.

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Вашингтон висловив підтримку Україні та Великій Британії у протистоянні агресії Росії.

Ми підтримуємо нашого союзника, Британію, у протистоянні агресії Росії в Україні, і ми підтверджуємо свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води,

– зазначили у посольстві.

Там також вкотре наголосили, що Крим – це Україна.

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