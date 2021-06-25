Соединенные Штаты не обошли вниманием ситуацию с британским эсминцем, который якобы "обстреляла" Россия.

Читайте также Решение по проходу эсминца вблизи оккупированного Крыма принимал Джонсон, – СМИ

Реакция США на инцидент с " Дефендером"

Вашингтон выразил поддержку Украине и Великобритании в противостоянии агрессии России.

Мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию, в противостоянии агрессии России в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды,

– отметили в посольстве.

Там также в очередной раз подчеркнули, что Крым – это Украина.

"Обстрел" британского эсминца: что известно