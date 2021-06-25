Двое суток российская сторона ожидала и вот, таки решила опубликовать кадры обстрела HMS Defender кораблём береговой охраны ФСБ, что наверное должно было подтвердить и применение ВКС РФ, но…

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Но, собственно, лучше бы не публиковали

Во-первых , на видео показан момент стрельбы, а не бомбометания, о чём с таким восхищением говорят в России все, от СМИ, экспертов, политиков и до официальных лиц, которые чуть ли не угрожают в следующий раз топить иностранные корабли.

, на видео показан момент стрельбы, а не бомбометания, о чём с таким восхищением говорят в России все, от СМИ, экспертов, политиков и до официальных лиц, которые чуть ли не угрожают в следующий раз топить иностранные корабли. Во-вторых, обратите внимание, как велась стрельба. Разумеется, чтобы исключить попадание в HMS Defender, ведь если бы попали, то никто бы в следующую минуту из экипажа корабля береговой охраны ФСБ на берег не вернулся. Но, даже не в этом дело.

Помните сообщение ВМС Великобритании, которое подтверждало, что российские корабли открывали огонь, но это было так далеко, что это было расценено как некие учебные стрельбы? Так вот, российское видео это сообщение подтверждает.

Стрельба велась от HMS Defender настолько далеко, что, чтобы ее зафиксировать, нужно было наблюдать соответствующими средствами наблюдения именно за этим кораблем и именно в этот момент.

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Что в итоге?

В итоге грозное и бескомпромиссное бомбометание так и не показали, что полностью подтверждает версию британцев о том, что никто по ним бомбы не метал. Стрельбу показали, но она осуществлялась в нескольких километрах от HMS Defender, причем в радиусе примерно 200 метров от самого же корабля береговой охраны ФСБ, что и вправду могло быть расценено как учебные стрельбы, что так же подтверждает версию британцев.

Но самое интересное даже не это

Обратите на видео внимание на некую кильватерную струю, которая ни от какого либо иного объекта, кроме как HMS Defender исходить не могла. Но, как известно, кильватерная струя остается за кормой идущего корабля. То есть, береговой корабль ФСБ, стрелял не по направлению движения HMS Defender, а ему вдогонку!

То есть, получается, что HMS Defender от тебя в километрах пяти – шести, примерно так, а ты, втихую, пускаешь две – три очереди на 200 метров от себя же с гордым заявлением на камеры, что этими выстрелами преграждаешь британскому эсминцу путь движения.

Я думал, что инцидент с обстрелом HMS Defender и распространяемыми вокруг этой ситуации фейками не обрастет чем-то большим, а оказывается, нет! Причем показательно, что россияне сами же выдали свой же фейк о том, что предупредительная стрельба велась по маршруту движения британского эсминца.

Что тут еще можно сказать. Хотели показаться грозными, а получилось как всегда… жалкое зрелище. И с каждым днем, как раскрываются подробности, оно становится все более и более жалким.