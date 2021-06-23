Офіційно. По наших кораблях ніхто не стріляв, жодних мін по курсу корабля не скидали. Що відбулося зараз – важко сказати.

За темою Росіяни вирішили відром з болтами налякати британський есмінець

Одні експерти стверджують, що сталась помилка

Російські моряки переплутали кнопки на пультах і замість реального обстрілу зробили навчальний запуск. Ну, тобто на кнопки натиснули, а реальних пострілів не було.

Інші стверджують, що це були просто заяви, які нічим не були підтверджені. Головний реципієнт заяв – російський обиватель. Який після прослуханої інформації на російських пропагандистських каналах має відчути гордість за країну та ще більше полюбити Путіна.

Такий собі обстріл Шредінгера, який відбувся виключно у "їхніх головах".

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У будь-якому випадку абсолютно не зрозуміло, що тепер робити росіянам

Визнати правоту британців, що обстріли – це фейк – не реально. Це ганьба для їхнього флоту на весь світ.

Стверджувати, що вони були після офіційного спростування британців – ще більша ганьба. З цікавістю спостерігатиму, як мишебрати будуть вигрібати з інформайційного лайна, в яке вони самі себе загнали.

P.S. З'явилася третя цікава версія, яку побачив у Olexander Mykhelson, далі цитую:

Есмінець міг "зрізати кут". Пройшов терводами Криму, які русскіє нахабно вважають своїми – і пішов собі далі. Елегантний спосіб показати русскім чемний, но міцний британський фак.

Той факт, що за оприлюдненим росіянами ж хронометражем, між "попереджувальним обстрілом" і "попереджувальним бомбардуванням" минуло аж 9 хвилин. Що дуже багато в такій ситуації.

Я тоді одразу подумав: а що морячки Її Величності робили всі ці 9 хвилин? А ось вам і відповідь: спокійно йшли собі своїм курсом.