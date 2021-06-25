Відповідну заяву зробив офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков. Він цинічно відзначив, що Петагону та командуванню військово-морських сил варто нібито "керуватись розумом".
До теми "Дефендер" у водах Криму: що означає провокація росіян проти британського есмінця
У Росії зробили нову заяву про "обстріл" есмінця
"Епічне фіаско провокації британського есмінця "Дефендер" у Чорному морі, який різко змінив курс з російських територіальних вод (мовиться про води України, окуповані Росією – 24 канал) після попереджувальних пострілів сторожового корабля, надовго залишиться ароматною плямою на репутації королівських військово-морських сил", – цинічно заявив Конашенков.
Ба більше, він звернувся до командування США та Великої Британії в традиційній для Росії риториці.
Закликаємо Пентагон і командування британських військово-морських сил, що направляють свої військові кораблі в Чорне море, не випробовувати марно долю, сліпо слідуючи українським "адміралам москітного флоту", керуватися розумом,
– сказав Ігор Конашенков.
Ба більше, у Росії також заявили, що нібито колишньому контр-адміралу і прессекретарю Пентагона Джону Кірбі добре відомо, що есмінець "Дефендер" в будь-якій точці Чорного моря, – це "всього лише жирна ціль для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту".
Ситуація з есмінцем "Дефендер" у Чорному морі
- 23 червня у Міноборони Росії повідомили, що нібито відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю через входження у "територіальні води Росії".
- Після цього у Міноборони Великої Британії заявили, що Росія не відкривала вогонь по кораблю Королівського флоту поблизу тимчасово окупованого Криму.
- Борис Джонсон, коментуючи інцидент, зазначив, що судно законно перебувало у міжнародних водах поблизу тимчасово окупованого Криму.
- Ба більше, у посольстві США в Києві висловили свою підтримку Великій Британії та Україні.