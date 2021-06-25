Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он цинично отметил, что Петагону и командованию военно-морских сил стоит якобы "руководствоваться разумом".

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"Эпическое фиаско провокации британского эсминца "Дефендер" в Черном море, который резко изменил курс из российских территориальных вод (речь о водах Украины, оккупированных Россией – 24 канал) после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил", – цинично заявил Конашенков.

Более того, он обратился к командованию США и Великобритании в традиционной для России риторике.

Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать бесполезно судьбу, слепо следуя украинским "адмиралам москитного флота", а руководствоваться разумом,

– сказал Игорь Конашенков.

Более того, в России также заявили, что якобы бывшему контр-адмиралу и пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби хорошо известно, что эсминец "Дефендер" в любой точке Черного моря – это "всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота".

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