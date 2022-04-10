У захопленому Мелітополі дефіцит ліків, черги в аптеках, а магазини розграбовані: фото з міста

Місцеві мешканці мелітополя зізнаються, що у всіх враження, ніби місто повернулося у 90-і. За їх словами, за перші два дні війни всі мережеві магазини рознесли. Зараз там дефіцит ліків, тож постійні черги в аптеках.

Зв’язок у місті працює з перебоями, бо Росія намагається протягнути свій – із окупованого Криму.

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Порядку немає, бо відсутні правоохоронці

Місцеві кажуть, що вони зараз просто переходять в "сіру зону" – виживає, хто як може.

Охорони правопорядку в місті немає, оскільки поліція та СБУ покинули свої пости. Навіть правила дорожнього руху немає кому контролювати.



Розграбовані магазини у Мелітополі / Фото Вікторії Рощиної (RFE/RL)

У перші дні мелітопольці намагалися організувати свою тероборону – вуличні патрулі щодо протидії мародерству, але проіснувало це недовго. "Росія завезла своїх "ДНРівців", які розігнали їх", – додають мешканці.

Дефіцит ліків та розграбовані магазини

Щоранку в аптеках шалені черги, а запаси не поповнюються.

І зараз починається торгівля медикаментів з рук, які завозять з Криму… В телеграмі створили чат щодо обміну ліками. Йде наростання інфарктів, інсультів, тому що люди позбавлені терапії,

– розповідають місцеві медики.

У місті закрили всі мережеві продуктових магазинів, магазини електроніки розбиті та пограбовані. Працюють ринки, невеликі крамниці, налагодили продаж з рук. Втім, ціни там підвищені в 3 – 4 рази.



У Мелітополі постійні черги в аптеки / Фото Вікторії Рощиної (RFE/RL)

"Здебільшого все через те, що завезення йде з Криму", – додають працівники ринку. Натомість риба та овочі – місцеві, а молочні продукти везуть із найближчих населених пунктів.

Окупанти займаються демонстраціями

Також у Мелітополі проблеми з пальним. Рух громадського транспорту відновили, але проїзд подорожчав удвічі – з 5 до 10 гривень. Курсує громадський транспорт до 18:00, комендантська година в місті з 20:00 щодня.

Мелітопольці зізнаються, що з кожним днем стає все гірше, оскільки окупаційна влада не займається проблемами життєдіяльності.

Вони займаються якимись демонстраціями – зняттям українських прапорів, спробами запуску шкіл. Псевдокартинка для своїх камер, що окупаційне місто нібито живе повноцінним життям,

– розповідають мешканці.

Люди стають в черги за "російською гуманітаркою"

Складна ситуація у місті й з готівкою. Люди отримують гроші на картку, але розрахуватися нею неможливо. "Через це, коли Росія передає "гуманітарку", вибудовуються черги. Не тому, що всі за окупантів, а тому, що в людей просто немає грошей", – кажуть мешканці.

До слова, російські війська продовжують вдиратись у помешкання цивільного населення. Окупанти обшукують оселі Мелітополя та допитують жителів. За даними Генштабу ЗСУ, перевіряють документи, наявність авто та запаси продуктів харчування.

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