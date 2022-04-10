Радник глави Офісу Президента зазначив, що там окупантів вже розбили вп'яте. Про це він повідомив у суботу, 9 квітня, в ефірі на ютуб-каналі Марка Фейгіна.

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Мелітополь потрохи стає Чорнобаївкою. Накрили мелітопольський аеродром теж з пунктом управління. Рвалось години дві. Любо-дорого,

– сказав Олексій Арестович.

Посадовець пояснив, що Мелітополь – це головний центральний вузол: аеропорт, залізничний вокзал, мобільне сполучення, а також опорний пункт, який забезпечує зв'язок Херсона, Запоріжжя та Маріуполя.

За його словами, у Запорізькій області постійно щось відбувається: "Одне селище звільнили, друге".

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