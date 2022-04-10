Советник главы Офиса Президента отметил, что там оккупантов уже разбили пятый раз. Об этом он сообщил в субботу, 9 апреля, в эфире на ютуб-канале Марка Фейгина.

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Мелитополь понемногу становится Чернобаевкой. Накрыли мелитопольский аэродром тоже с пунктом управления. Рвалось часа два. Любо- Дорого,

– сказал Алексей Арестович.

Чиновник объяснил, что Мелитополь – это главный центральный узел: аэропорт, железнодорожный вокзал, мобильное сообщение, а также опорный пункт, обеспечивающий связь Херсона, Запорожья и Мариуполя.

По его словам, в Запорожской области постоянно что-то происходит: "Один поселок освободили, второй".