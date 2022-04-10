Украинские ракеты полетели в скопление войск врага 9 апреля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича в эфире ютуба "Фейгин Live".

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Что именно атаковали защитники Украины

Удар по россиянам наносили тем же вооружением, которым они обстреляли вокзал. Поэтому это можно считать достойной местью за гибели десятков мирных жителей.

В отличие от них мы бьем чисто по военным целям, которые должны прийти на помощь изюмской группировке. Все как положено, туда, по жирным целям,

– сказал Арестович.

Он добавил, что теперь в этих местах не все оккупанты живы и здоровы. Что именно атаковали наши Вооруженные Силы:

скопление войск;

командный пункт;

склад с боеприпасами;

состав топлива.

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