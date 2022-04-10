Українські ракети полетіли у скупчення військ ворога 9 квітня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича в ефірі ютубу "Фейгин Live".

Зауважте Доказів злочину Росії у Краматорську більш ніж достатньо, – Лещенко розібрав брехню Кремля

Що саме атакували захисники України

Удар по росіянах завдавали тим же озброєнням, яким вони обстріляли вокзал. Тому це справді можна вважати гідною помстою за загибелі десятків мирних жителів.

На відміну від них, ми б'ємо чисто по військових цілях, які мають прийти на допомогу ізюмському угрупованню. Все як належить, туди, по жирних цілях,

– сказав Арестович.

Він додав, що тепер у цих місцях не всі окупанти живі та здорові. Що саме атакували наші Збройні Сили:

скупчення військ;

командний пункт;

склад з боєприпасами;

склад палива.

Раніше – Зеленський різко відреагував на удар по вокзалу: дивіться відео