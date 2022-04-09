Держава-терорист вкидає через анонімні та пропагандистські канали різноманітні фейки. Про це журналіст повідомив на брифінгу 9 квітня, пише 24 канал.
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Насправді доказів того, що саме Росія стоїть за смертями у Краматорську більш ніж достатньо,
– сказав Сергій Лещенко.
Дані Міністерства оборони США
Офіційні органи, зокрема Пентагоном, інформує про те, що ракетний удар з комплексу "Точка-У" по залізничному вокзалу, внаслідок якого загинули понад 50 осіб, був здійснений саме російськими військовими.
На це вказують:
- розвідувальні дані;
- аерознімання, яке є у розпорядженні міністерства оборони США.
Пост Царьова про напад на залізницю
Журналіст зазначив, що одним із доказів також може слугувати і пост Олега Царьова, в якому прислужник Путіна вказував, що "максимум трьома точковими ударами по залізничних коліях можна паралізувати весь рух на багато місяців".
Фактично він не просто закликав, а оголошував наперед плани держави-агресора,
– пояснив представник ЗМІ.
Заява Росії про відсутність "Точки-У"
Сергій Лещенко наголосив, що доводить причетність Росії до нападу й заява країни-агресора про те, що у неї немає "Точки-У" на озброєнні.
Вона розбивається об попередні повідомлення, коли публікувалися ракетні пуски з "Точки-У" в ході спільних навчань із Білоруссю, що відбувалися у лютому 2022 року,
– сказав журналіст.
"Відповідно наявність цього озброєння ніким не заперечується, наявність планів бомбардувати залізничну інфраструктуру ніким не заперечується", – підсумував представник ЗМІ.
Брифінг Сергія Лещенка: дивіться відео