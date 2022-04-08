Журналіст Сергій Лещенко чітко пояснив, що саме вказує на російський слід у цій трагедії. Він наголосив, що загарбники неодмінно понесуть відповідальність за жорстокий напад.

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Повідомлення у телеграм-каналах окупантів

Напередодні вночі телеграм-канали, пов'язані з окупаційними військами, почали публікувати дописи про те, що вони, мовляв, не рекомендують місцевим мешканцям евакуюватися зі Слов'янська чи Краматорська через залізничні вокзали. Одна з таких публікацій з'явилася у мережі 7 квітня близько 23:00. Трагедія сталася зранку наступного дня.



Такі дописи вночі перед ударом публікували російські окупанти / Скриншот

Спочатку росіяни казали, що "працюють по ЗСУ"

Вже після ракетного удару інший телеграм-канал, пов'язаний з окупаційною владою, опублікував таке повідомлення: "10 хвилин тому – приліт по залізничному вокзалу Краматорська. Працюють по скупченню ЗСУ". Ще один телеграм-канал показав стоп-кадри з місця трагедії, знову ж таки – зі згадкою про атаку по українській армії. Згодом, звісно, ці дописи видалили, але залишилися скриншоти.



Окупанти "хвалилися" завданим ударом ​/ Скриншот

Пуск ракети потрапив на відео

На російський слід вказує й те, що о 10:25 в одному з телеграм-каналів з'явилося відео пуску ракети з окупованого Шахтарська. Зазначимо, що звідти до Краматорська – приблизно 140 кілометрів.

Публікація у росЗМІ

Провладне російське видання "РИА-Новости" написало про вибух о 10:25. Це при тому, що перші повідомлення у чатах в соцмережах почали з'являтися на 5 хвилин пізніше. Як виявилося, цю публікацію запланували заздалегідь – за допомогою сервісу відкладених повідомлень.

Тобто вони мали можливість опублікувати цю інформацію раніше, ніж вона з'явилася перед широким загалом,

– підкреслив Лещенко.

"За детей" на ракеті

Журналіст згадав й про напис на ракеті, якою завдали удару по Краматорська. "За детей", – було написано там російською мовою. "Таке вкрай малоймовірного було б зроблено українськими військовими, якби навіть у хворій уяві ми могли б подумати про їхні зловмисні наміри", – підкреслив Лещенко.

Зверніть увагу! Станом на вечір 8 квітня кількість жертв російської атаки по Краматорську зросла до 52. У лікарнях з пораненнями – 109, деякі у важкому стані.

Висновки розслідувачів CIT

Своїм аналізом з місця падіння снаряду поділилися й представники Conflict Intelligence Team. Вони вивчають військові злочини за непрямими ознаками. Так от, розташування ракети на землі вказує на те, що її запустили саме з території окупованої Донеччини.

Крім цього, у CIT спростували інформацію російських джерел про те, що комплексів "Точка-У" нібито немає на озброєнні в окупантів. Наприкінці 2021 року, наприклад, місцеве телебачення показало їх в одному з репортажів про 47-у ракетну бригаду 8-ї армії Росії (вона дислокована на схід від Донбасу).

"Також відомо про використання ворожою армією комплексів "Точка-У" на Київському напрямку. Ешелон з пусковими установками зі знаком російських окупантів "V" був знятий у Гомелі під час виведення військ з Київської області", – наголосив Лещенко.

Брифінг Сергія Лещенка за 8 квітня: дивіться відео