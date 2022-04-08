Журналист Сергей Лещенко четко объяснил, что указывает на российский след в этой трагедии. Он подчеркнул, что захватчики непременно понесут ответственность за жестокое нападение.

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Сообщения в телеграм-каналах оккупантов

Накануне ночью телеграм-каналы, связанные с оккупационными войсками, начали публиковать сообщения о том, что они не рекомендуют местным жителям эвакуироваться из Славянска или Краматорска через железнодорожные вокзалы. Одна из таких публикаций появилась в сети 7 апреля около 23:00. Трагедия произошла утром на следующий день.

Такие сообщения ночью перед ударом публиковали российские оккупанты / Скриншот

Сначала россияне говорили, что "работают по ВСУ"

Уже после ракетного удара другой телеграм-канал, связанный с оккупационными властями, опубликовал следующее сообщение: "10 минут назад – прилет по железнодорожному вокзалу Краматорска. Работают по скоплению ВСУ". Еще один телеграм-канал показал стоп-кадры с места трагедии, опять же – с упоминанием об атаке по украинской армии. Впоследствии, конечно, эти сообщения удалили, но остались скриншоты.

Оккупанты "хвастались" нанесенным ударом / Скриншот

Пуск ракеты попал на видео

На российский след указывает и то, что в 10.25 в одном из телеграм-каналов появилось видео пуска ракеты с оккупированного Шахтерска. Отметим, что оттуда до Краматорска – примерно 140 километров.

Публикация в росСМИ

Провластное российское издание "РИА-Новости" написало о взрыве в 10:25. Это при том, что первые сообщения в чатах в соцсетях начали появляться на 5 минут позже. Как оказалось, эту публикацию запланировали заранее с помощью сервиса отложенных сообщений.

То есть они имели возможность опубликовать эту информацию раньше, чем она появилась перед широким кругом,

– подчеркнул Лещенко.

"За детей" на ракете

Журналист вспомнил и о надписи на ракете, нанесшей удар по Краматорску. "За детей", – было написано там на русском языке. "Такое крайне маловероятное было бы сделано украинскими военными, если бы даже в больном воображении мы могли бы подумать об их злонамеренных намерениях", – подчеркнул Лещенко.

Обратите внимание! По состоянию на вечер 8 апреля количество жертв российской атаки по Краматорску возросло до 52. В больницах с ранениями – 109, некоторые в тяжелом состоянии.

Выводы расследователей CIT

Своим анализом с места падения снаряда поделились и представители Conflict Intelligence Team. Они изучают военные преступления по косвенным признакам. Так вот, расположение ракеты на земле указывает на то, что ее запустили именно с территории оккупированной Донбасса.

Кроме того, в CIT опровергли информацию российских источников о том, что комплексов "Точка-У" якобы нет на вооружении у оккупантов. В конце 2021 года, например, местное телевидение показало их в одном из репортажей о 47-й ракетной бригаде 8-й армии России (она дислоцирована к востоку от Донбасса).

"Также известно об использовании вражеской армией комплексов "Точка-У" на Киевском направлении. Эшелон с пусковыми установками со знаком российских оккупантов "V" был снят в Гомеле при выводе войск из Киевской области", – подчеркнул Лещенко.

Брифинг Сергея Лещенко за 8 апреля: смотрите видео