Ракеты из Шахтерска вылетели около 10:20. Расстояние от Краматорска составляет около 140 км.
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В России говорят, что атак на Краматорск не планировали
Город Шахтерск оккупирован Россией и находится под контролем боевиков. Российская пропаганда активно отрицает причастность оккупантов к атаке на Краматорск. Но, невзирая на это, ракеты с какой-то целью были выпущены.
Запуск ракет в Шахтерске / Скриншот
Оккупанты оправдывают себя тем, что они якобы не планировали никаких атак на Краматорск сегодня. Однако 2 ракеты из Шахтерска выпустили.
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