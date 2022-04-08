Інформацію про вибух запостили о 10:25, хоча перші повідомлення в чатах почали з'являтися приблизно о 10:30, що підтверджують більшість людей.

До теми Внаслідок авіаудару по Краматорську вже відомо про 39 загиблих, серед яких 4 дітей

Але тут варто звернути увагу на те, що у твітері повідомлення опублікували через TweetDeck. Цей сервіс призначений для надсилання відкладених постів – тих, які написали заздалегідь і виставили на певну годину.

Згодом пропагандисти видалили свій пост. Але скриншоти не горять.



Скриншот з пропагандистського посту "РИА Новости" / Джерело: телеграм-канал Оперативний ЗСУ

Брехня на брехні: росіяни не можуть визначитись, що правдоподібніше

Ще один цікавий момент – "РИА Новости" написало, що це Україна обстріляла Краматорськ. Тим часом одразу після обстрілу російські телеграм-канали почали поширювати відео з місця події й писати, що їхні військовослужбовці "обстрілюють позиції ЗСУ". Згодом ці пости видалили або виправили.



Як російські телеграм-канали брехали про обстріл у Краматорську / Скриншот

Знову росіяни заплутались у власній брехні й не можуть визначитись – на вокзалі ховались ЗСУ чи Україна сама себе обстріляла.

За 10 хвилин до обстрілу Росія запустила ракети з тимчасово окупованого Шахтарська

І поки Росія намагається заперечити свою провину за ракетний удар по вокзалу, де перебували тисячі мирних людей, у мережі з'явилося відео з тимчасово окупованого Шахтарська, який наразі контролюють бойовики. Ракети з Шахтарська вилетіли приблизно о 10:20. Відстань до Краматорська становить близько 140 кілометрів.

Обстріл вокзалу у Краматорську: головне

8 квітня близько 10:30 Росія обстріляла касетними боєприпасами залізничний вокзал Краматорська. На той момент там перебували майже 4 тисячі мирних жителів.

Люди чекали на евакуаційний потяг. Про те, що у місті відбувається евакуація, було відомо усім.

Окрім цього, одна з ракет влучила у тимчасовий зал очікування, де були сотні людей.

Загалом своїм ударом по вокзалу Росія вбила щонайменше 39 мирних мешканців, 4 з яких – діти. Ще понад 100 людей поранено.

Краматорські лікарні не встигають з кількістю поранених, багато людей у важкому стані, без рук і ніг.

Уламки ракети знайшли за 40 метрів від епіцентру удару, що свідчить про високу потужність. Раніше повідомляли, що це "Іскандер", але очільник Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що це була "Точка-У".

До теми – ракети, які вдарили по вокзалу Краматорська, з цинічними надписами "за детей": дивіться відео