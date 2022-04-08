На фотографії уламків добре видно ракетну частину (РЧ) ракети "Точка-У". Розслідувачі зазначили, що за знімками та відео можна визначити, що РЧ лежить у напрямку на північний схід.

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Ракету по Краматорську могли випустити з окупованого Донбасу

Це означає, що ракета, ймовірно, прилетіла із заходу, південного заходу чи півдня. В організації наголосили, що всі повідомлення російської сторони про те, що Україна завдала ракетного удару сама по собі, видаються неймовірними та не мають жодного підтвердження.

Якщо ж знехтувати напрямом РЧ, то можна припустити, що пуск був здійснений з підконтрольного "ДНР" Шахтарська на південний схід від Краматорська, де незадовго до влучання відзначався пуск якихось ракет,

– написали у СІТ.

Та додали: у такому разі, можливо, рано чи пізно знайдуть й другу ракетну частину.

Однак розслідувачі звертають увагу на те, що за день до обстрілу проросійські телеграм-канали застерігали жителів Слов'янська та Краматорська від евакуації найближчим часом, оскільки можуть бути завдані удари по залізничних коліях.

"Крім того, російське міноборони саме неодноразово повідомляло про удари по залізничних станціях на захід від Краматорська", – зазначають в організації.

Фейк про відсутність у росіян "Точки-У"

Російська сторона стверджує, що у них на озброєнні немає комплексів "Точка-У". Однак це чергова брехня.

"Ще наприкінці 2021 року повідомлялося, що створена незадовго до цього 47-ма ракетна бригада 8-ї армії (дислокованої на схід від Донбасу) має на озброєнні "Точки-У" (їх можна побачити у репортажі місцевого телебачення)", – повідомили у СІТ. Натомість бригадний комплект "Іскандер-М" 47-а бригада отримала лише 26 січня 2022 року, менше ніж за місяць до вторгнення, і навряд чи встигла його освоїти.

В організації наголошують, що варіант "провокації України", який поширює Росія, є неймовірним хоча б тому, що українці не стали б ризикувати стратегічно важливим вокзалом заради провокації в умовах, коли свідчень обстрілів житлових кварталів і так більше ніж достатньо.

Обстріл вокзалу у Краматорську

Окупанти 8 квітня вдарили "Точкою-У" по вокзалу Краматорська. На той час там перебували майже 4 тисячі людей, які чекали на поїзди. Приблизно 90% з них – жінки та діти.

Вже відомо про 50 загиблих та 89 поранених, серед яких значна кількість з серйозними травмами.

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