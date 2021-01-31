Ситуація з "Північним потоком-2" загострюється: чи закінчать будівництво

Російський проєкт у Балтійському морі завершується. Будівництво триває попри всі політичні нюанси і санкції США. Попри те, що залишилось добудувати всього 148 кілометрів газопроводу, невідомо чи "Північний потік-2" колись узагалі запрацює.

Джерело: Наша Ніва

Президент США Джо Байден збирається зберегти санкції, введені його попередником. Проєкт можуть закрити за декілька місяців до його повної готовності.

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Позиція США

Трансатлантичні відносини потребували нового початку ще до інавгурації Джозефа Байдена. Зокрема, повернення до попереднього партнерства, багатосторонності та міжнародної співпраці.

Державний секретар США Ентоні Блінкен на слуханнях Сенату пообіцяв зберегти санкції, прийняті Конгресом США щодо зупинки будівництва газопроводу.



База "Північного потоку-2" /Фото з офіційного сайту "Північного потоку-2"

Вашингтон зацікавлений у продажі американського газу Європі, а будівництво "Північного потоку-2" завадить цьому. Також зрозуміла й зовнішньополітична мета: збереження домінантного становища США.

Позиція Росії

Натомість президент Росії Володимир Путін наполягає на завершенні проєкту. На пресконференції в грудні 2020 року він зазначив, що "Північний потік-2", безсумнівно, є прибутковим проєктом для всієї європейської економіки.

У нашому стратегічному плані ми припускаємо, що Німеччина завжди розглядала цей проєкт лише економічний, а не політичний. Ми вважаємо, що цій позиції слід дотримуватися і надалі,

– заявив Костянтин Косачов, голова комітету закордонних справ РФ.

Однак не всі в Росії поділяють цю точку зору. Партнер консалтингової компанії "РусЕнергія" Михайло Крутіхін вважає, що проєкт давно "помер" ще у грудня 2019 року, коли Конгрес США прийняв закон про санкції.

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Корпорація "Газпром", яка будує "Північний потік-2", заявила, що не виключає можливості провалу проєкту. У Росії новини викликали ажіотаж, адже якщо будівництво газопроводу не буде завершено, країні доведеться транспортувати свій газ через Україну.

Що кажуть у Європейському Союзі

ЄС наполягає, що проєкт стосується лише Німеччини. Проте Європарламент більшістю проголосував за відмову від "Північного потоку-2".

Причину назвали таку: Росія має занадто великий вплив на європейський енергетичний ринок і Кремль повинен бути покараний за порушення прав людини.



Російський газопровід / Фото з офіційного сайту "Північного потоку-2"

Представники Німеччини, Нідерландів, Австрії та Франції виступають "за" будівництво газопроводу. Польща та Литва бачать можливість шантажу з боку Росії, посилаючись на відносини з країнами транзиту газу, такими як Україна та Словаччина.

"Північний потік-2" і Німеччина

Німецький уряд вітає будівництво газопроводу і намагається підкреслити, що це лише економічний проєкт. Після отруєння Олексія Навального, Німеччина зазнала сильного міжнародного тиску щодо відмови країни від російського проєкту.

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Однак німецький уряд відповів, що справа Навального та газопровід – це питання, які не мають нічого спільного між собою.

Запасів газу в Німеччині та Європі є достатньо, тому завершення проєкту "Північний потік-2" не створює загрози для енергетичного постачання Німеччини. Експерти переконані, що ціна газу суттєво знизиться, якщо проєкт все-таки завершиться.