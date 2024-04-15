Мобілізація за новим законом: які обов'язки чоловіків і жінок

Рада 11 квітня ухвалила закон про мобілізацію №10449. Його ще не підписав президент.

Які обов'язки жінок і чоловіків щодо мобілізації за новим законом, що треба знати, передає 24 Канал.

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Обов'язки громадян під час мобілізації

Протягом 2 місяців після набрання чинності указом Президента про мобілізацію військовозобов'язані мають уточнити свої дані через ЦНАП, електронний кабінет або у ТЦК за місцем перебування.

За викликом ТЦК мають з'являтися у строк та місце, зазначені у повістці, щоб стати на військовий облік чи отримати направлення на медогляд.

Також громадяни України, незалежно від статі, під час мобілізації мають надавати будівлі, споруди, транспортні засоби та інше своє майно ЗСУ й іншим військовим формуванням з подальшим відшкодуванням вартості.

Упродовж 60 днів після набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації військовозобов'язані мають уточнити свої облікові дані через ЦНАП, е-кабінет військовозобов'язаного або в ТЦК за місцем перебування.

Також у період проведення мобілізації громадяни віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військовий квиток чи посвідчення військовозобов'язаного. Пред'являти його на вимогу поліцейського, представника ТЦК та СП або на запит працівника Держприкордонслужби.

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